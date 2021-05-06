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台東水蜜桃產期 農民抗旱又要對抗猴害
台東縣延平地區進入水蜜桃產期，農民辛苦抗旱，好不容易生出果實，卻不時遭來台灣獼猴大軍的入侵偷吃，讓農民大傷腦筋。縣府農業處表示，會協助農民設置電圍籬防範。
「台灣獼猴很聰明、學習力強！」農民拉扶說，現在猴子不只是白天入侵，晚上也會，養狗驅趕也有限，猴群會聲東擊西，分批闖入果園，隔天巡園，看到的是果實被丟棄。
每年母親節前後，是延平鄉水蜜桃產期，今年因缺水問題，農民辛苦抗旱耕耘，好不容易維持水蜜桃生長，卻面臨猴子軍團威脅，部分農民還得守在果園對抗台灣獼猴，令農民頭痛。
縣府農業處表示，防治野生動物危害農作物，有補助農民架設電圍網計畫，提供農民申請架設電圍網，電圍網的高度有150公分高，加上3條通電線，其高度可達195公分，可防止野生動物入侵。
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