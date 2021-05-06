抗旱又防猴 水蜜桃艱困中甜蜜上市

今年罕見乾旱，農民種植的水蜜桃採取刻苦「滴灌」，意外創造雙贏；不過，獼猴危害升級2.0，不僅分開突擊還改在晚間出沒，水蜜桃就在艱困中甜蜜上市。

「快、快，酷馬」台東南橫公路188公里處的水蜜桃果園，果農正辛苦地整理採收的水蜜桃，忽然台灣獼猴大軍從山上直奔入果園準備搶摘水蜜桃，布農族果農拉伕吆喝看守果園的狗狗追趕。

拉伕說，今年特別奇怪，台灣獼猴晉級2.0版，過去獼猴是晚上睡覺，白天覓食，「大家有默契，彼此晚上好好睡個覺，白天再來搏鬥」。但現在獼猴竟然也在晚間突擊，「從來沒見過這種情況，今年很特別」。

不僅突擊時間改變，猴群的進攻策略也改變，過去是整群「單一突破」，現在則分散「各個突破」，讓狗群疲於奔命。

拉扶說，過去他養水牛嚇猴群，10幾年來猴子也摸清水牛性情溫和只會瞪大眼睛，不會攻擊，因此他改養狗群驅猴，表現最盡職的是「酷馬」，獼猴也最怕牠。

拉扶說，今年不僅面對獼猴的習性改變，還要抗旱。南橫山區山泉水變少，過去澆水是噴灑方式，今年他改採在樹頭「滴灌」。意外發現，不僅節水，旁邊的雜草也不會喝到水，抑制生長，創造雙贏。

拉伕說，儘管生長環境困苦，台東的水蜜桃還是甜蜜上市，品質不受影響，預計再一星期將開始量產。