基隆明徵才1100職缺最高7萬 國光客運招20駕駛5萬以上

因應基北第四條中山區快捷公車9月開通，國光客運基隆站今天表示，擴大招募20名大客車駕駛，月薪5萬元以上，6月底前錄取上線者，還會額外加發2萬元獎金，歡迎民眾踴躍報名。

國光客運指出，基隆站有近20條路線及支線，是公司重要營運據點之一，再加上正在籌備新核准的中山幹線快捷公車，此次預計徵求20名新駕駛，基隆站、總公司會提供完善的培訓及養成教育，有無經驗不拘。配車一律採用歐規自排車輛，安全舒適，歡迎有職業大客車駕照的基隆在地鄉親，加入為基隆人服務的行列。

基隆站表示，駕駛上線後月薪約5萬元以上，享有團保及三節獎金等福利，6月底前錄取上線者，另外加發2萬元就業獎勵金，有意者可在7日的就業中心徵才現場，直接到國光客運攤位參加面試。

勞動部北分署基隆就業中心7日上午10時到下午2時，在基隆市立體育館舉辦「扶搖職上牛轉薪機 2021基隆就業中心現場徵才活動」，邀北北基地區共44家廠商參加，提供超過1100個職缺，最高月薪達7萬。

基隆就業中心指出，徵才活動提供的職缺涵括製造業、支援服務業、住宿及餐飲業、批發及零售業、運輸及倉儲業、其他服務業等類別，方便求職民眾依自己的專長與興趣應徵。製造業廠商包含六堵科技園區的六堵科技園區的樹森開發、台灣長新、鑫禾科技及大武崙工業區的矽谷能源、聯華食品、毅太科技，還有瑞芳工業區的凱亞食品、廣運機械、宏益玻璃及汐止科技園區的欣技資訊、春源鋼鐵等，釋出工程師、設計人員、品管員、倉管員、技術員、作業員等多項職缺。

科技產業有景碩科技、昌晟企業等科技大廠召募廠務助理工程師、作業員等工作伙伴。此外，知名連鎖企業如:安心食品(摩斯漢堡)、三商家購、鑫鼎王等，釋出儲備幹部、門市人員、餐飲服務員等職缺。

運輸物流業如聯興國際、國光汽車客運、基隆汽車客運、中興大業巴士則釋出大客車駕駛員、聯結車駕駛員、理貨員等工作機會。還有支援服務業如信實、歐艾斯、東京都等，提供環保人員、總幹事、保全員等職缺。

為讓求職民眾更深入瞭解AI產業及認識多元的職業訓練資源，活動規畫「AI創客智慧館」及「生活美學職訓館」，館內設有四大專區，透過親身體驗的方式，協助求職者探索及體驗多元的職涯方向。