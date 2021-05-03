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基隆市信義區表揚模範母親 林右昌感謝所有母親的付出

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市信義區公所今天舉辦模範母親表揚大會，基隆市長林右昌表揚各里推薦的模範母親代表。圖／基市府提供
基隆市信義區公所今天舉辦模範母親表揚大會，基隆市長林右昌表揚各里推薦的模範母親代表。圖／基市府提供

基隆市信義區公所今天舉辦模範母親表揚大會，基隆市長林右昌表揚各里推薦的模範母親代表，感謝所有的母親對家庭的付出與奉獻，提前向大家祝福母親節快樂。

林右昌致詞時說，母親節表揚活動是市府每年舉辦的各種表揚活動中，最慎重、最盛大，也是最多子女參與的盛會。他特別代表市府向每一位模範母親表達感謝，雖然一年只有一天母親節，但是感謝母親的心情，應該是每一天都是一樣的。

林右昌說，現今社會家庭力量更形重要，各里推舉出來的模範母親，更是值得尊敬的楷模。市府也相當重視女性同仁，像信義區長許雅紋就是基隆許久不曾出現的女性區長。

信義區今年推舉表揚的模範母親名單，分別為原住民林秀蘭、東明里王賴秀蘭、義幸里程惠英、東光里施羅淑慧、孝深里陳李美蓮、禮東里陳鄭雪枝、信綠里劉基蓮、仁義里陳麗容、義民里陳張秋美、孝賢里呂愛、東安里郭洪淑禎、智慧里郭美雲、東信里賴林素端、仁壽里王慈惠、孝岡里李素華、孝德里蔣李德金、義和里陳王月寶、禮儀里徐翠華、義昭里許白秀敏、孝忠里施玉蘭、智誠里何玉蓮。其中陳張秋美代表信義區接受全市表揚。

基隆市信義區公所今天舉辦模範母親表揚大會，基隆市長林右昌表揚各里推薦的模範母親代表。圖／基市府提供
基隆市信義區公所今天舉辦模範母親表揚大會，基隆市長林右昌表揚各里推薦的模範母親代表。圖／基市府提供
基隆市信義區公所今天舉辦模範母親表揚大會，基隆市長林右昌表揚各里推薦的模範母親代表。圖／基市府提供
基隆市信義區公所今天舉辦模範母親表揚大會，基隆市長林右昌表揚各里推薦的模範母親代表。圖／基市府提供

模範母親 基隆 林右昌 母親節

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