基隆市信義區表揚模範母親 林右昌感謝所有母親的付出

基隆市信義區公所今天舉辦模範母親表揚大會，基隆市長林右昌表揚各里推薦的模範母親代表，感謝所有的母親對家庭的付出與奉獻，提前向大家祝福母親節快樂。

林右昌致詞時說，母親節表揚活動是市府每年舉辦的各種表揚活動中，最慎重、最盛大，也是最多子女參與的盛會。他特別代表市府向每一位模範母親表達感謝，雖然一年只有一天母親節，但是感謝母親的心情，應該是每一天都是一樣的。

林右昌說，現今社會家庭力量更形重要，各里推舉出來的模範母親，更是值得尊敬的楷模。市府也相當重視女性同仁，像信義區長許雅紋就是基隆許久不曾出現的女性區長。