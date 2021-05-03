聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆市信義區表揚模範母親 林右昌感謝所有母親的付出
基隆市信義區公所今天舉辦模範母親表揚大會，基隆市長林右昌表揚各里推薦的模範母親代表，感謝所有的母親對家庭的付出與奉獻，提前向大家祝福母親節快樂。
林右昌致詞時說，母親節表揚活動是市府每年舉辦的各種表揚活動中，最慎重、最盛大，也是最多子女參與的盛會。他特別代表市府向每一位模範母親表達感謝，雖然一年只有一天母親節，但是感謝母親的心情，應該是每一天都是一樣的。
林右昌說，現今社會家庭力量更形重要，各里推舉出來的模範母親，更是值得尊敬的楷模。市府也相當重視女性同仁，像信義區長許雅紋就是基隆許久不曾出現的女性區長。
信義區今年推舉表揚的模範母親名單，分別為原住民林秀蘭、東明里王賴秀蘭、義幸里程惠英、東光里施羅淑慧、孝深里陳李美蓮、禮東里陳鄭雪枝、信綠里劉基蓮、仁義里陳麗容、義民里陳張秋美、孝賢里呂愛、東安里郭洪淑禎、智慧里郭美雲、東信里賴林素端、仁壽里王慈惠、孝岡里李素華、孝德里蔣李德金、義和里陳王月寶、禮儀里徐翠華、義昭里許白秀敏、孝忠里施玉蘭、智誠里何玉蓮。其中陳張秋美代表信義區接受全市表揚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言