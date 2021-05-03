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基市暖暖區表揚14位模範母親 林右昌提醒每天孝敬媽媽
基隆市暖暖區公所今晚舉辦模範母親表揚大會，基隆市長林右昌表揚各里推薦模範母親，感謝媽媽們的付出與奉獻，並提醒大家一年365天都應該要對媽媽表達敬意。
林右昌表示，去年因為疫情的關係，沒有公開舉行模範母親表揚儀式。台灣的疫情比起國外相對穩定，但也因此讓大家警覺心逐漸降低，希望大家在世界的疫情沒有過去之前，對於防疫工作不可輕忽。
今年暖暖區推舉的模範母親代表，分別是八中里花柳月嬌、八西里許鄧碧霞、八南里許月雪、八堵里楊碧玉、暖同里許文炤、暖西里葉許醜、暖東里蔡美麗、暖暖里鄭草、碇內里王枝子、碇安里許劉雪娥、碇和里程麗華、碇祥里李楊玉枝、過港里陳林碧花以及原住民潘秋子。
過港里模範母親陳林碧花從雲林嫁到基隆落地生根，與丈夫一起經營家庭，養育子女含辛茹苦，更細心照顧親友，維繫家族和諧，為家庭付出一生的熱情與心力，獲選代表暖暖區接受市府表揚。
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