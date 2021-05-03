基隆現場徵才7日登場 提供1100職缺月薪最高7萬

基隆地區今年第一場大型現場徵才活動7日登場，基隆就業中心邀請北北基地區共44家廠商參加，提供超過1100個職缺，月薪最高達7萬，想求職、轉職的民眾可把握機會，踴躍參加面試。

基隆就業中心表示，徵才活動時間是7日（周五）上午10點到下午2點，地點在基隆市立體育館（基隆市信二路40-1號），主題取為「扶搖職上 牛轉薪機」，希望能媒合廠商和求職、轉職民眾，創造雙贏局面。

這場徵才活動提供製造業、支援服務業、住宿及餐飲業、批發及零售業、運輸及倉儲業、其他服務業等職缺，求職民眾可依自己的專長與興趣應徵。

製造業廠商包含六堵科技園區樹森開發、台灣長新、鑫禾科技，大武崙工業區矽谷能源、聯華食品、毅太科技，瑞芳工業區凱亞食品、廣運機械、宏益玻璃，汐止科技園區欣技資訊、春源鋼鐵，釋出工程師、設計人員、品管員、倉管員、技術員和作業員職缺。

科技產業疫情後復甦期需才孔亟，景碩科技、昌晟企業等科技廠商首次參加基隆現場徵才活動，招募廠務助理工程師、作業員。知名連鎖企業安心食品（摩斯漢堡）、三商家購、鑫鼎王等也釋出儲備幹部、門市人員、餐飲服務員職缺。

運輸物流業聯興國際、國光汽車客運、基隆汽車客運、中興大業巴士釋出大客車駕駛員、聯結車駕駛員、理貨員等工作機會。支援服務業信實、歐艾斯、東京都等提供環保人員、總幹事、保全員等職缺。

為了讓求職民眾更深入瞭解AI產業及認識多元職業訓練資源，就業中心在現場規畫AI創客智慧館，設產業新尖兵（與機器人有約）可讓參加民眾體驗最新AI產業新科技，並創造出自己的專屬徽章。

會場另設生活美學職訓館，基隆職訓場提供復古項鍊DIY，宜蘭職訓場提供園藝製作DIY實作體驗。勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署並安排青年職涯發展中心講師提供一對一職涯諮詢服務，現場預約可免費諮詢30分鐘。

基隆就業中心主任盛慧中表示，當天邀請11個單位設攤展現多元及培力就業計畫輔導成果，會場有瓶燈展示、芳香精油、魔術氣球、柿子吊飾、中國結娃娃小吊飾等多樣DIY體驗，還有精品咖啡、紅茶、蛋捲、石花凍、香椿餅、葱大餅及各式養生銀耳蓮子湯、南瓜包捲等多樣美食試吃，詳情可電基隆就業中心(02)2422-5263、六堵分站(02)2451-5020。