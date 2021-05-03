台東十連霸里長陳嬰也是模範勞工 明年準備退休

台東縣政府今在娜路彎大酒店表揚模範勞工，台東市東海里長陳嬰等87人受獎。陳嬰是挖土機推土機操作員職業工會推薦的模範勞工，也是台東最資深的10連霸里長，服務地方39年，辦公室匾額「東方不敗，實至名歸」是最佳寫照，但他表示斜槓人生已久，明年將退休。

縣府和台東縣總工會辦「110年度五一勞動節模範勞工表揚大會」，共87人受獎，其中以78歲的陳嬰最受矚目。總工會理事長蔡富發請縣府持續擴大辦理勞工大學，讓勞工有進修機會。

饒慶鈴說，期望勞工楷模繼續為台東打拚，縣府會全力打造安心安全的工作環境。去年受疫情影響，失業率比前年略上升0.1%，縣府計畫今年帶領勞工到外縣市觀摩，也會努力平衡勞資關係，保障勞動權益，社會處已提供免費法律諮詢服務，協助勞動事件諮詢。

獲表揚的陳嬰是資深里長，幾乎全年無休，即使三更半夜，只要接到電話，服務就到讓他深受里民信賴肯定。他說，長沙國宅剛蓋好，大批里民進住，只要是外出旅行，鑰匙都寄放在他手上，最多時有上百把鑰匙；以前東海國小未蓋好前，學區是復興國小，也常有里民請他「順便」載小孩去上學。

「里長職務和工作安排好，不會有太大衝突。」陳嬰說，工作不是每天有，而且有人幫忙，如今他家人都已經考取挖土機推土機證照，明年第10任里長屆滿，剛好可以同時退休，「我已經快80歲了，應該換人服務，休息一下」。