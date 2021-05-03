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小朋友玩秋千頭撞樹幹受傷 基隆大佛禪院志工鋸斷低矮樹幹永絕後患

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中正公園大佛禪院旁盪秋千區，有小朋友頭部撞擊樹幹受傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正公園大佛禪院旁盪秋千區，有小朋友頭部撞擊樹幹受傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市中正公園大佛禪院旁玩盪秋千，當地有棵樹橫生的樹幹高度約120公分，造成小朋友頭部撞擊受傷，擔心小朋友盪到高處也可能撞上。先前有人察覺樹幹可能引發意外，但有人認為禪院旁的樹不能亂砍，未予防範。意外發生後，當地志工已將樹幹鋸斷，以防再有人受傷。

林姓市民在臉書「基隆人」貼文說，帶小孩到中正公園盪秋千，旁邊有棵樹的樹幹長得太低，小朋友走跳時不小心頭撞上樹幹流血，希望市府派人處理，保護孩童安全。

林姓市民的孩子受傷令人同情，有人覺得市府確實應該提升遊具安全，因為盪秋千確實可能撞上樹幹；也有不少人家長也要提醒小朋友注意環境，因為「樹好好在那不動」。

大佛禪院表示，禪院旁的秋千等遊樂設施，都是由義工出錢出力自發性建造，並非廟方興建，廟方也未接到家長反映小朋友遊玩時受傷。

基隆市政府都市發展處公園管理科長陳彥材表示，秋千所在地屬公有地，但並非屬市府維護管理的遊樂設施。設施旁的樹幹危及使用者安全，若是枝幹可加以修剪，但如果是賴以生存的樹幹，不能貿然剪斷，可使用軟性氣泡或軟墊包覆，避免民眾頭部撞擊時受傷。

陳彥材說，中正公園位在山坡地，不可能為了設置遊具把鄰近的樹都「斷頭」，提醒家長帶小朋友前往遊樂時，也要注意小朋友的安全。

在傳出小朋友因為撞擊樹幹受傷後，大佛禪院的志工今天鋸除部分樹幹，避免再有人撞擊，或小朋友盪秋千時撞到。

基隆市中正公園大佛禪院旁盪秋千區，有小朋友頭部撞擊樹幹受傷，志工今將樹幹鋸斷，以防再有人受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正公園大佛禪院旁盪秋千區，有小朋友頭部撞擊樹幹受傷，志工今將樹幹鋸斷，以防再有人受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正公園大佛禪院旁盪秋千區，有小朋友頭部撞擊樹幹受傷，志工今將樹幹鋸斷，以防再有人受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正公園大佛禪院旁盪秋千區，有小朋友頭部撞擊樹幹受傷，志工今將樹幹鋸斷，以防再有人受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中正公園大佛禪院旁盪秋千區，有小朋友頭部撞擊樹幹受傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正公園大佛禪院旁盪秋千區，有小朋友頭部撞擊樹幹受傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 義工

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