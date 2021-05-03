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加強防疫 花蓮連假人潮不減

中央社 / 花蓮縣3日電

花蓮縣政府今天表示，五一勞動節連假，統計旅宿業住宿率平均達6成以上，各景點旅客人次也不少；因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情再度緊張，觀光場域加強防疫措施。

花蓮縣政府觀光處指出，4月30日、5月1日、2日3天住宿率各為8成、9成、6成；花蓮火車站自4月29日至5月1日3天的鐵路搭乘量為5萬3305人次；景區旅客人次分別為鯉魚潭風景特定區7180人次、七星潭風景特定區2萬1000人次、東大門夜市因為防疫採總量管制為4萬人次、新天堂樂園含開心農場為7萬5000人次、太魯閣國家公園4649人次、遠雄海洋公園6953人次。

縣府觀光處長張志翔表示，近日來疫情再度緊張，對於各大景點及公共場所的防疫非常重視，針對觀光遊樂業、花蓮火車站及航空站旅服中心、旅宿業、伴手禮業者、各大商圈及觀光場域加強防疫措施。

張志翔說，今年花蓮旅遊主打「慢‧精品」旅遊，並配合交通部觀光局「2021自行車旅遊年」，推薦旅客以低碳環保騎單車的方式輕鬆玩花蓮，仔細領略花蓮特色山水及人文風情，體驗不同以往的觀光旅行方式，歡迎大家用「慢旅、走讀」的步調，細細體會花蓮獨有的特色，慢遊花蓮好時光。

太魯閣國家公園 疫情

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