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台東卑南溪口2沉箱經海浪衝擊 縣府要包商確保安全

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣卑南溪口的沉箱經過半年海浪衝擊淘刷，出現前傾，縣府要求包商施工改善，確保結構安全。圖／台東縣政府提供
台東縣卑南溪口的沉箱經過半年海浪衝擊淘刷，出現前傾，縣府要求包商施工改善，確保結構安全。圖／台東縣政府提供

台東縣有民眾近期發現卑南溪口有2座高16公尺大型沉箱，縣府農業處表示，沉箱是為因應2015年蘇迪勒颱風災害復建工程第二標所製作，等富岡港口底下已毀損的沉箱清除後，就會拖放到港口投放，做成外廓防坡堤，保護富岡港區。

沉箱是用來放在地底或水底建築橋梁或河海堤等構造物的基礎設施。農業處長許家豪表示，沉箱屬於富岡漁港東防波堤災後重建工程，去年9月完成後，因預訂投放點的舊受損沉箱打除作業尚未完成，只能先放置在原本新建位置。去年10月迄今海浪衝擊，今年2月縣府查核發現有底砂掏空情況，已請廠商做基礎保護。

日前舒力基颱風外圍環流引發大浪再度淘刷沉箱，箱體因此前傾，但不會影響後續的使用，至於結構體安全等問題，縣府會要求承包商負責，同時加速水下結構清除工作，早日施工。

農業處也指出，焚化爐外側海岸上還有一座高12公尺的沉箱，預計今年將拖到綠島南寮漁港南防坡堤投放，而接下來在太平溪出海口北側也有一座要施工，將用在富岡港交通船碼頭改善工程南防坡堤，為保障安全，民眾勿擅闖工區。

颱風 平溪 台東

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