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高鐵綜規延宕、站址未定影響鐵路高架3鐵共構 宜蘭跳腳

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
高鐵延伸宜蘭的綜合規劃報告尚未出爐，停靠站址也沒確定，將影響鐵路高架進度、3鐵共站及環評，宜蘭呼籲中央加速推動，不要因首長換人就延宕進度。本報資料照
高鐵延伸宜蘭的綜合規劃報告尚未出爐，停靠站址也沒確定，將影響鐵路高架進度、3鐵共站及環評，宜蘭呼籲中央加速推動，不要因首長換人就延宕進度。本報資料照

高鐵延伸宜蘭綜合規劃報告原本預計去年底完成，宜蘭端停靠站址也會出爐，後來拖到今年4月站址也沒確定。高鐵站址遲而未定，將影響鐵路高架化進度、三鐵共站建設及接下來的環評，讓地方相當緊張，縣長林姿妙與議員呼籲中央加速推動。

前交通部長林佳龍任內核定宜蘭幾項重大交通建設，尤其是鐵道建設，如今部長與鐵道局長都換人，眼前的高鐵延伸宜蘭綜合規劃評估報告完成時間去年底跟今年4月，卻兩度跳票，地方擔心進度期程延宕。立委陳歐珀表示，鐵道局的綜規報告確實拖了一段時間，最近大概好了，修改後可望7月完成定案。

交通部鐵道局2019年11月啟動高鐵延伸宜蘭綜合規劃，有關宜蘭端車站選址於2020年12月24日到宜蘭討論後，縣府12月29日以宜蘭縣國土計畫角度，配合周邊都市發展及推動高科技產業，在四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站，建請高鐵站址設「縣政中心站」，以利與鐵路高架共構規劃。

府會今天共同促請交通部加速推動腳步，縣議員黃定和表示，高鐵延伸宜蘭由於有之前的北宜直鐵評估基礎，不必再做可行性評估，直接進入綜合規劃；原訂去年底綜規報告出爐，報告裡面就會敲定站址，後來又延到4月，但4月的綜規與選址還是沒個影子，重大交通政策有其延續性，不能因首長換人而跳票。

縣府交通處指出，宜蘭是三鐵共構（高鐵延伸宜蘭、鐵路高架及東部快鐵）起點，期盼交通部盡速確定高鐵延伸宜蘭的宜蘭端站址，以利鐵路高架配合站區規劃，同時也儘早打造三鐵共構的運輸轉乘環境。

高鐵延伸宜蘭除了完成綜合規劃及站址選定外，鐵道局目前正在做環評，但如果站址未定，環評缺了這一站，出不了鐵道局大門，無法送環保署審查，也會影響環評進度。

縣長林姿妙表示，縣府之所以向中央建請站址選在「縣政中心站」是考慮到鄰近科學園區及宜蘭城南校區，且縣府與議會都在旁邊，發展腹地大，興建施工時也不必拆遷太多民宅可減少費用，盼中央趕快定案。

宜蘭縣政府今天向議員說明推動高鐵延伸宜蘭的規劃進度，盼中央早日確定站址，以利後續規劃。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天向議員說明推動高鐵延伸宜蘭的規劃進度，盼中央早日確定站址，以利後續規劃。記者戴永華／攝影
宜蘭府會今天齊聲高喊，盼中央加速推動高鐵延伸宜蘭的進度，早日確定站址，以利後續的鐵路高架化及三鐵共站等建設。記者戴永華／攝影
宜蘭府會今天齊聲高喊，盼中央加速推動高鐵延伸宜蘭的進度，早日確定站址，以利後續的鐵路高架化及三鐵共站等建設。記者戴永華／攝影
高鐵延伸宜蘭的綜合規劃報告尚未出爐，停靠站址也沒確定，將影響鐵路高架進度、3鐵共站及環評，宜蘭呼籲中央加速推動，不要因首長換人就延宕進度。圖／縣府提供
高鐵延伸宜蘭的綜合規劃報告尚未出爐，停靠站址也沒確定，將影響鐵路高架進度、3鐵共站及環評，宜蘭呼籲中央加速推動，不要因首長換人就延宕進度。圖／縣府提供

高鐵延伸宜蘭 鐵道 環評

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