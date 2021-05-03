花蓮縣府助弱勢 免費施打帶狀皰疹疫苗

花蓮縣政府以4年為期，每年提供3000劑的帶狀皰疹疫苗，供設籍花蓮縣的50歲以上中、低收入戶，以及65歲以上糖尿病族群免費接種帶狀皰疹疫苗今天開打。

縣府大禮堂上午舉辦記者會，在縣長徐榛蔚、縣議員等人見證下，副縣長顏新章、民政處長林金虎接種疫苗，象徵4年期（110至113年）帶狀疱疹疫苗接種計畫啟動。

徐榛蔚致詞表示，帶狀疱疹就是俗稱的皮蛇，由水痘疱疹感染後潛藏於神經節內，當免疫力弱時就會伺機而動；病毒先以皮疹出現而後劇烈疼痛並且使人身體衰弱，病程久引發疼痛也持久，影響生活品質甚鉅。

尤其對中老年人來說是個難纏的健康問題。因此縣府針對50歲以上低收、中低收入戶及65歲糖尿病族群免費接種帶狀疱疹疫苗的福利政策，只要打一針，可降低5到7成的罹病率，且效果可以維持10年之久，大幅降低染病者對家庭照護影響。

花蓮縣衛生局指出，帶狀疱疹是中老年人常見疾病之一，由於症狀較輕微不會致死，因而常被國人忽略。依健保署估計，台灣民眾一生中罹患帶狀疱疹風險為32.2%，即每3人就有1人罹患；65歲以上發生率更可達11.5%，年紀越大、罹患帶狀疱疹的風險越高。

發病後所遺留的長期慢性疼痛後遺症，不但使人飽受身心煎熬，每年更耗費高額健保資源與家庭照護成本。呼籲符合資格民眾可洽詢縣內13鄉鎮市衛生所接種疱疹疫苗，接種至疫苗用罄為止。

花蓮縣65歲以上老年人口占總人口比例17.47%，因應高齡化社會，成人疾病預防更為重要，縣府這項福利政策，提供弱勢族群獲取更完善醫療保健服務，落實「健康平權」理念。