都會討生活比留原鄉更需韌性 基隆市表揚原住民模範母親

基隆市政府今天下午舉辦原住民族慶祝母親節感恩活動，表揚15名由各單位、團體、教會推薦的模範母親代表。基隆市長林右昌表示，除了向接受表揚的模範母親表達祝賀，也祝所有年長的、年輕的媽媽母親節快樂。

去年基隆市各行政區、原住民族模範母親節表揚活動，因受疫情影響停辦，今年恢復舉行。原住民族慶祝母親節感恩活動下午2點半在原住民文化會館登場，林右昌說，每年舉辦模範母親節最大的意義，是希望他們的故事讓更多身邊的朋友、鄰里和族人知道，進而學習他們。

基隆市平地原住民選出的市議員陳明建表示，都會區生活的媽媽比在原鄉的媽媽要有更高的韌性，早年原住民男性到基隆多從事漁業工作，因為爸爸都在海上作業，媽媽留在家庭護持所有家人，非常不容易。

基隆市今年推舉的15名原住民模範母親，分別為中山區黄福妹、暖暖區潘秋子、信義區林秀蘭、中正區萬金美、中正區高子花、山美基督長老教會黄秀春、七美教會陳月英、基市府原住民族事務委員會田秀鳳、原住民族家庭服務中心林美珠、原住民族婦女關懷協會林春媖、基隆市邦查（pangcah）生活文教關懷協會張玉美及各地原住民生活教育協進會代表：新豐王美心、碧砂高淑美、百福陳阿玉、深澳許蘭英。