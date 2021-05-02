快訊

晶片荒燒不停！華府智庫：陸恐侵台奪下「護國神山」台積電

台中姊弟亡今晚送肉粽送煞經小希臘引恐慌！急改路線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都會討生活比留原鄉更需韌性 基隆市表揚原住民模範母親

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天下午舉辦原住民族慶祝母親節活動，表揚15名模範母親代表。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天下午舉辦原住民族慶祝母親節活動，表揚15名模範母親代表。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今天下午舉辦原住民族慶祝母親節感恩活動，表揚15名由各單位、團體、教會推薦的模範母親代表。基隆市長林右昌表示，除了向接受表揚的模範母親表達祝賀，也祝所有年長的、年輕的媽媽母親節快樂。

去年基隆市各行政區、原住民族模範母親節表揚活動，因受疫情影響停辦，今年恢復舉行。原住民族慶祝母親節感恩活動下午2點半在原住民文化會館登場，林右昌說，每年舉辦模範母親節最大的意義，是希望他們的故事讓更多身邊的朋友、鄰里和族人知道，進而學習他們。

基隆市平地原住民選出的市議員陳明建表示，都會區生活的媽媽比在原鄉的媽媽要有更高的韌性，早年原住民男性到基隆多從事漁業工作，因為爸爸都在海上作業，媽媽留在家庭護持所有家人，非常不容易。

基隆市今年推舉的15名原住民模範母親，分別為中山區黄福妹、暖暖區潘秋子、信義區林秀蘭、中正區萬金美、中正區高子花、山美基督長老教會黄秀春、七美教會陳月英、基市府原住民族事務委員會田秀鳳、原住民族家庭服務中心林美珠、原住民族婦女關懷協會林春媖、基隆市邦查（pangcah）生活文教關懷協會張玉美及各地原住民生活教育協進會代表：新豐王美心、碧砂高淑美、百福陳阿玉、深澳許蘭英。

中山區公所推薦的黄福妹代表原住民模範母親接受市府表揚，黃福妹今年71歲，育有3子2女，先生過去當貨櫃車司機，早年生活困苦，她曾到梨山包裝水果，也會協助長子的工程事業打理雜務，子女長大成人各有所成。

基隆市政府今天表揚15名原住民模範母親代表，並由中山區公所推薦的黄福妹接受市府表揚。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天表揚15名原住民模範母親代表，並由中山區公所推薦的黄福妹接受市府表揚。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天下午舉辦原住民族慶祝母親節活動，表揚15名模範母親代表。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天下午舉辦原住民族慶祝母親節活動，表揚15名模範母親代表。記者邱瑞杰／攝影

原住民 基隆 模範母親

延伸閱讀

模範母親表揚 黃偉哲：愛要及時勇敢說愛

屏東縣表揚模範母親 個別化花藝設計媽媽們走秀

母親節快樂 竹南鎮表揚模範母親及孝行楷模

桃園今表揚43名模範母親 最高齡101歲阿嬤每天還能種菜

相關新聞

都會討生活比留原鄉更需韌性 基隆市表揚原住民模範母親

基隆市政府今天下午舉辦原住民族慶祝母親節感恩活動，表揚15名由各單位、團體、教會推薦的模範母親代表。基隆市長林右昌表示，...

在地創意團隊進駐 花蓮鐵道文化園區展現新風貌

位於花蓮市區的花蓮鐵道文化園區，曾是掌管花東鐵路的總指揮所，縣府整修後朝向「多元文化休閒園區」發展，再徵選在地具活力與創...

台東市長發康乃馨 預祝媽媽們母親節快樂

本月9日逢母親節，台東市長張國洲今天到鯉魚山、老人活動中心市集和中央市場發放康乃馨，許多婦女收到康乃馨時都很高興，張國洲...

實名登記 台東旅宿加強防疫

桃園諾富特飯店疑爆發群聚感染，台東飯店旅宿業者決定加強防疫。台東縣觀光協會表示，除了依中央規定要求房客量體溫、戴口罩及實...

花蓮中山路科技執法 15日啟用

花蓮市中山路位於鬧區，商家林立，常有民眾為貪圖方便並排違停，警方建置科技執法設備，原定今年初啟用逕行取締，但商家認為沒有...

23歲警專生救命 老闆娘感恩

宜蘭羅東「貓咖飛」老闆娘，日前在店內昏倒還失去呼吸心跳，當時23歲的警專學生李泰億及時伸援救一命。經過本報報導、讀者協尋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。