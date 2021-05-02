在地創意團隊進駐 花蓮鐵道文化園區展現新風貌

位於花蓮市區的花蓮鐵道文化園區，曾是掌管花東鐵路的總指揮所，縣府整修後朝向「多元文化休閒園區」發展，再徵選在地具活力與創意的團隊進駐營運，提供展覽、文史、音樂、美食等多面向服務，昨起開幕，讓遊客體驗豐富的花蓮元素。

鐵道文化園區新營運團隊以在地的多羅滿賞鯨為代表，結合洄瀾窩、花蓮日日、伊奶奶手作、孩好書屋、阿榮師文化工作室、龍哥斯特海洋主廚愛爾文、離方文化與史塔克德式香腸堡，組成共營團隊，這個月起進駐鐵道一、二館。

共營團隊都是長年在花東深耕，領域涵蓋展覽、文史、音樂、閱讀、文創、料理、旅遊與旅宿服務，成員對發展花蓮在地文化極有想法，也相信花蓮的歷史空間可以獲得更妥善的規畫與愛護，將自身專長帶入園區。

多羅滿賞鯨公司表示，未來團隊在一館經營的區塊有「762書庫」以鐵道園區的窄軌歷史資料與文物作為展示和閱讀空間，並舉辦各類相關講座、工作坊及走讀活動；「花忒発食堂」提供鐵道文化園區遊客餐點、飲品，食材以花蓮在地為主。

「伊奶奶」手作選物店邀請全台各類型創作者展售，以手作創作為主，也有文創商品；「行味」營造則是回應鐵道早期做為貨物集散地，販售花東農特產伴手禮；入口處的小木屋還有「多羅滿賞鯨服務棧」，提供旅遊資訊。

此外，花蓮縣文化局去年將一館中山堂改造為「花蓮鐵道電影院」，是東部唯一且最高級配備的藝文電影院，也從5月起，固定在每周五至周日放映多元類型電影，並舉辦影人映後交流、影視培訓課程。

一旁的園區二館，每周六很受好評的小農「好事集」仍會延續，也新增「聲音體驗館」、「匠心獨作生活實驗室」，分別以認識音樂軟硬體、體驗聲音，以及培育生活匠人為主題。