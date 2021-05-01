綠博舞者昏迷台下護理師熱心急救 低調婉拒曝光

中央社 / 宜蘭縣1日電

宜蘭綠色博覽會1名舞者今天在舞台昏迷，當時觀眾席1名護理師上前急救，舞者送醫後無生命危險。宜蘭縣政府事後透過臉書找到這名護理師，但她低調不願曝光，只希望舞者早日康復。

綠博園區一處舞台上今天上午有1名「瑪嘎巴嗨文化藝術團」舞者在表演中突然昏倒，頭撞到地板後失去呼吸，身體僵硬，這時原本在觀眾席欣賞表演的1名護理師毫不猶豫上前，經表明身分後，為昏迷者進行心肺復甦術（CPR）急救。

經送醫急救後，舞者輕微腦震盪，須住院觀察，但已無生命危險，意識也恢復清楚。事後主辦單位向衛生局與縣內主要醫院詢問，都無人認識這名護理師，無法與她聯繫，「瑪嘎巴嗨文化藝術團」希望透過宜蘭綠色博覽會臉書粉絲專頁聯絡，希望當面道謝。

縣府表示，這名護理師晚間已透過臉書粉絲專頁私訊與主辦單位聯繫上，但她低調不願曝光，聽到昏迷者沒有生命危險後她很開心，祝福昏迷者早日康復。

護理師 綠色博覽會

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