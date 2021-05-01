綠博舞者昏迷獲救 林姿妙尋救援護理師

宜蘭綠色博覽會一名舞者今天在舞台昏迷，當時觀眾台一名護理師上前急救，讓舞者恢復呼吸心跳，送醫後無生命危險。宜蘭縣長林姿妙透過臉書，希望找到這名護理師道謝。

宜蘭縣政府表示，今日上午，綠博園區一處舞台上有1名「瑪嘎巴嗨文化藝術團」舞者在表演中突然昏倒，頭撞到舞台地板，原本呼吸狀態都還好，但之後突然間就失去呼吸，整個人變僵硬，這時原本在觀眾台欣賞表演的一名護理師毫不猶豫上前，經表明身分後，為昏迷者進行心肺復甦術（CPR）急救。

「救命恩人，妳在哪裡？」縣府指出，經送醫急救後，舞者輕微腦震盪，腦部有小血塊，需住院觀察，但已無生命危險，意識也恢復清楚。事後主辦單位向衛生局與縣內主要醫院詢問，都無人認識這名護理師，「瑪嘎巴嗨文化藝術團」希望能找到這名救命恩人，當面道謝；請這名英勇救人的護理師，或有認識她的朋友能透過宜蘭綠色博覽會臉書粉絲專頁聯絡。

林姿妙也將相關訊息轉貼在個人臉書粉絲專頁上協尋，許多網友按「讚」，稱讚這名護理師救人有福報。