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美國需做好準備！美防長：下一場重大戰爭將「截然不同」

侯友宜林姿妙綠博合體簽署 承諾護樹推動友善農業

中央社 / 宜蘭縣1日電

新北市長侯友宜今天造訪宜蘭綠色博覽會，並與宜蘭縣長林姿妙合體簽署「永續農業行動宣言」，雙方承諾共同推廣愛樹、植樹以及有機、友善、智慧農業。

以「希望城堡」為主題的2021宜蘭綠色博覽會，3月27日起至5月9日在蘇澳武荖坑風景區登場。今年園區邀請新北市政府參展，並以「有機會商店」為主題，展示與販售新北市相關產品。

侯友宜下午在林姿妙陪同下，前往「有機會商店」參訪，兩人共同簽署「永續農業行動宣言」，承諾雙方合作強化推廣愛樹、植樹與護樹工作，深化兩縣市農業永續技術合作，並推廣有機、友善、智慧農業。

林姿妙說，宜蘭縣生產的有機蔬菜，長期以來都運到新北市拍賣，綠博也因為有「有機會商店」的加入更加豐富。

侯友宜表示，永續環境是新北市政府一直努力的目標，今天與林姿妙簽署「永續農業行動宣言」，未來將共同推廣有機、友善及循環與智慧農業，也會一起參與國際有機農業交流活動，並加強雙邊農產品行銷，讓新北、宜蘭一起越來越好。

林姿妙 侯友宜

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