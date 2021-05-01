等了22年 台東興隆國小有半戶外球場了

興昌國小和隆昌國小於民國88年合併成興隆國小後，一直沒有標準籃球場，經過多年爭取，新的半戶外球場今天落成，學生相當開心。

立法委員劉櫂豪今天獲邀參加東河鄉興隆國小半戶外球場啟用典禮，跟著學生開心的打球。學生說，以後打球可以免受日曬風雨之苦了。

劉櫂豪表示，教育部為落實12年國民基本教育體育課程，提升國人體育風氣從基礎教育做起，而提供學生安全且足夠的運動環境，才能落實體育課程實施，全面提升學生運動時間。

因此行政院108年9月特專案補助基層學校興建半戶外球場設施，他積極爭取台東縣包含興隆國小共6所國中小興建半戶外球場計畫，合計補助新台幣5850萬元，其中興隆國小補助890萬元，今終於落成啟用，期望能提升學生運動風氣，增進健康體魄。

劉櫂豪表示，興隆國小原分屬興昌國小與隆昌國小，由於84年發生地震興昌國小校舍龜裂，基於安全併於隆昌國小上課辦公，並於88年兩校合併成為現在的興隆國小。興隆國小教學理念以「健康、尊重、創新、進取」為宗旨，他希望新的半戶外球場能讓學生積極運動，身體更健康，體魄更強壯，也期待能讓學業更出色，培育出更多人才。