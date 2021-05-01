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被列百大入侵種 花蓮林管處號召移除沙氏變色蜥
沙氏變色蜥因為繁殖力強，嚴重威脅本土種，花蓮在13年前首度在七星潭四八高地發現牠的蹤影，監測多年來，出沒地點多達9處。林管處趁春季繁殖季，開辦研習活動，號召志工一同移除與監控，實踐生態保育。
花蓮林管處指出，沙氏變色蜥下巴有紅色的喉囊，體型和壁虎差不多，因為繁殖力強，族群擴張迅速，不但擠壓本土種的生存空間，還會掠食其他原生種蜥蜴，被列為全球百大入侵種，但牠的動作敏捷，不容易捕捉，移除並不容易。
沙氏變色蜥偏好人為活動的環境，花蓮在2008年首度在七星潭四八高地記錄到沙氏變色蜥出現，林管處從2010年著手監測，掌握該族群的分布與動態，目前已在9處記錄到沙氏變色蜥出沒，以七星潭附近的數量最多，每公頃最多可達5000隻，已列為移除工作的重點區域，去年就移除超過3萬隻。
為了抑制沙氏變色蜥族群擴張，林管處利用春天牠開始繁殖時，開辦研習活動，將於15日開課，教導民眾外來種知識、爬蟲類辨識、沙氏變色蜥生態及戶外實做等外來種相關背景知識，預計招收40名學員，免報名費，即日起至12日止受理報名，額滿為止，報名網址: https://forms.gle/nybGiVx574i8ccuA9，或電（03）8339434。
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