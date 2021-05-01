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宜蘭縣民福音！42項免費健檢 千名青年人參加踴躍
宜蘭年輕朋友們，今年做健康檢查了嗎？縣政府為了照護30歲至39歲青年人，特別辦理「健康好young整合性篩檢活動」，今年首場於今天在宜蘭運動公園體育館登場，共有1083人參與。縣長林姿妙一早來關心並表示，該年齡層是國家棟樑，忙碌工作之餘，別忘了個人健康的重要性。同時，她也感謝疫情期間，衛生局同仁的努力抗疫。
凡是設籍在宜蘭且30歲至39歲的縣民，就能享有3年1次免費整合性健康篩檢服務。此次檢查費時約30分鐘，包含口腔和血壓等身體理學、心電圖快篩，以及肝炎、子宮頸癌、口腔癌等篩檢，還有免費接種流感疫苗。檢查項目多達42項，民眾若是自費得花上4000元。
健檢活動於2014年開辦至去年，已經有1萬8814人接受篩檢。其中普面異常項目為BMI、腰圍、總膽固醇、三酸甘油脂、血糖等。衛生局企劃科長郭姿瑩說明，這顯示青年族群有肥胖、代謝症候群等慢性病傾向。
參與檢查的39歲趙小姐提到，因為想知道自己健康狀況，所以每3年收到通知，就會來參加，這回已經是第3次，剛好壓線資格門檻。衛生局長徐迺維說，今年度兩場健檢共2000人響應，接下來6月5日，會在羅東鎮農會第3館辦理，歡迎符合資格青年族群提早報名。
政府去年推出45歲至79歲民眾，可以免費篩檢C型肝炎。宜蘭縣擴大服對象，這次活動也提供篩檢。縣議員莊淑如說，年輕人工作壓力大，及早發現異狀能趕快治療。縣議員黃定和提到，現場健檢順序流暢、醫療人員專業，感謝衛生局為縣民帶來一大福音。
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