五一勞動連假！台東景點爆人潮 遊覽車停滿休息站

五一勞動連假，今天台東主要熱門景點出遊人潮多，景點區相當熱鬧，休息站遊覽車停滿滿。有店家說：「這麽多遊覽車，感覺陸客團復活了」。

台東包括多良火車站、阿塱壹古道、知本國家森林遊樂區、鐵花新聚落及森林公園等景點區，今天早上遊客量非常多，像是平時人不多的阿塱壹古道，湧入上百人，南興休息站遊覽車一輛接著一輛，停車場停滿車輛。

多良車站入口收票員表示，早上7點開放一直到10點，入園人數就超過8百人，比清明連假同時間還多，明天星期日應該還會有人潮。