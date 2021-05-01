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五一勞動連假！台東景點爆人潮 遊覽車停滿休息站

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴公路南興休息站，遊覽車一輛接著一輛，停滿停車場。記者尤聰光／攝影
台東南迴公路南興休息站，遊覽車一輛接著一輛，停滿停車場。記者尤聰光／攝影

五一勞動連假，今天台東主要熱門景點出遊人潮多，景點區相當熱鬧，休息站遊覽車停滿滿。有店家說：「這麽多遊覽車，感覺陸客團復活了」。

台東包括多良火車站、阿塱壹古道、知本國家森林遊樂區、鐵花新聚落及森林公園等景點區，今天早上遊客量非常多，像是平時人不多的阿塱壹古道，湧入上百人，南興休息站遊覽車一輛接著一輛，停車場停滿車輛。

多良車站入口收票員表示，早上7點開放一直到10點，入園人數就超過8百人，比清明連假同時間還多，明天星期日應該還會有人潮。

「遊覽車多到感覺陸客團復活了！」攤販業者說，雖然勞動節只有3天假期，看到遊覽車都是公司行號出遊，一輛接著一輛沒停過，人多車多很熱鬧，生意當然也好啦。

阿塱壹古道平時人不多，五一勞動節假期，台東端南田入口湧入上百人登山遊客。記者尤聰光／攝影
阿塱壹古道平時人不多，五一勞動節假期，台東端南田入口湧入上百人登山遊客。記者尤聰光／攝影

遊覽車 陸客 連假 勞動節

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