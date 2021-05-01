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如何加強防疫 林右昌：取消外木山長泳就是為了安全

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌表示，民眾不要輕忽日常防疫，基隆取消外木山長泳就是為了防疫安全。記者游明煌／攝影
林右昌表示，民眾不要輕忽日常防疫，基隆取消外木山長泳就是為了防疫安全。記者游明煌／攝影

華航機師確診案延燒為防疫旅館群聚，疫情升溫，基隆市長林右昌今天參加鐵馬活動時，被媒體問到北北基桃是共同生活圈，基隆如何加強防疫？林右昌表示，民眾不要輕忽日常防疫，基隆取消外木山長泳就是為了防疫安全。

華航機師確診案延燒為防疫旅館群聚，我國昨天新增3起本土案例，華航諾富特飯店員工累計4人確診，中央流行疫情指揮中心定調為首起防疫旅館群聚事件。另外，昨天新增一名20多歲華航女機師抗體陽性，專家認為病毒可能已傳播1到2個月，直言此次事件是自疫情爆發以來，對社區威脅最嚴峻的一次。

林右昌說，台灣的防疫工作基本上都做得很好，最近桃園有發生一點狀況，不過，桃園市政府與中央防疫指揮中心都很積極、穩健地在處理，相較於其他國家有好幾波疫情的高峰，台灣基本上仍是穩定的。

林右昌表示，還是要提醒一般大眾不要輕忽了，要注意平時防疫的作為，這次外木山長泳決定取消，雖然很不捨，但這是經好幾次的開會，主辦學校和體育相關單位共同決定，今年因為疫情取消，市府尊重。

林右昌說，希望大家把防疫工作做好，希望國產疫苗趕快出來，大家施打，希望今年年底之後能照預定的期程越來越樂觀，大家一起加油。

林右昌表示，民眾不要輕忽日常防疫，基隆取消外木山長泳就是為了防疫安全。記者游明煌／攝影
林右昌表示，民眾不要輕忽日常防疫，基隆取消外木山長泳就是為了防疫安全。記者游明煌／攝影

疫情 林右昌 華航

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