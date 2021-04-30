影／國內首度移駕！ 松山慈惠堂母娘今繞境宜蘭

松山慈惠堂「台北母娘文化季」登場，今年母娘首次跨縣市前往宜蘭縣遶境祈福。今天一大早，重達千公斤的瑤池金母由總統蔡英文和內政部長徐國勇等人扶鸞起駕後，從台北出發並於中午到達宜蘭，展開為期兩天的遶境行程。

母娘於下午近1點抵首站礁溪，宜蘭縣長林姿妙率領副縣長林建榮，以及逾20位局處首長到場恭迎。繞境路線南下經宜蘭市區、五結鄉，以羅東鎮作為終站，共安排3處鑽轎腳，縣內各宮堂寺廟熱情共襄盛舉。

縣長林姿妙感謝松山慈惠堂熱心社會公益，提供宜蘭6500萬火災警報器和救護車。她強調此次是以辦喜事的心情來舉辦，尤其疫情期間，母娘出巡更有保佑、撫慰信徒心靈作用，也祈求宜蘭縣風調雨順、國泰民安。

松山慈惠堂總策劃李瑞彬說，母娘曾兩度赴香港，這是國內首次移駕外縣市。至於特別選擇宜蘭駐駕、繞境，他說明是因爲縣內很多慈惠堂系統的宮廟，加上今年慈惠堂也捐贈一輛救護車予宜蘭縣，經過擲筊獲母娘應允成行，而祈求下雨也是此次出巡重點之一。

有別於昨日陰雨綿綿，宜蘭今天陽光露臉好天氣，不少民眾早早卡位等候朝聖，65歲的陳小姐表示，先前得知繞境消息就一直關注，自己代表全家來祈求平安，更為了鑽轎腳提早到場，至少等了兩小時。24歲李小姐全家6人總動員，她說今天勞動節補假特別來，第一次參加覺得很特別，來鑽轎腳為了祈福平安賺大錢。