主打櫻桃鴨 宜蘭紅柴林休閒農業區成立

宜蘭縣三星鄉紅柴林休閒農業區3月底獲農業委員會公告劃定，成為宜蘭縣內第17個休閒農業區。縣府今天表示，將以「櫻桃鴨的故鄉」為行銷品牌，對外推廣創新農產。

紅柴林休閒農業區在宜蘭縣政府團隊近2年努力及農委會的支持與輔導下，3月底被公告劃定成為宜蘭縣第17處休閒農業區。縣府今天在紅柴林休閒農業區遊客服務中心舉辦成立記者會，由縣長林姿妙等主持啟動儀式，希望縣府與地方的協力能促進地方農業多元發展。

縣府農業處表示，紅柴林休閒農業區擁有優質湧泉水、砂石地質優良排水特性，鴨群採放牧飼養，有充足活動空間，加上引入「櫻桃谷品種北鴨（簡稱櫻桃鴨）」品系，鴨肉品質深獲肯定，因此有「櫻桃鴨的故鄉」美名。

農業處指出，宜蘭縣第一個休閒農業區是員山鄉枕頭山休閒農業區，2000年4月核定成立，縣內休閒農業區在21年後已增至17個。紅柴林休閒農業區涵蓋三星鄉貴林村、萬富村、萬德村，總面積約592公頃。縣內休閒農業區數量蟬聯全國第一位。

農業處表示，在今天的記者會中，當地的益得食品提供蔥蛋捲，三星地區農會大義家政班利用當地種植的有機米與鴨賞，製成櫻桃鴨壽司；還有當地牧場等相關業者提供遵循古法自製的鹹鴨蛋及皮蛋等，這些都將是休閒農業區未來主要行銷的餐點。

此外，當地還有上將梨、三星蔥、有機蔬果與農村景觀，另有潛在地熱資源，成立休閒農業區後將整合地方資源，希望為農業提升附加價值，吸引更多青農返鄉創業。