花蓮市再推「奇萊玩一夏」 3條單車深度遊程開放報名

花蓮市公所結合運動、文化與觀光，去年首推「奇萊玩一夏」自行車輕旅行，推廣花蓮市低碳深度新玩法，大受好評；今年以文化、生態、海洋為主題，規畫更精致的3條路線，騎乘長度依路線從18公里到39公里不等，共12梯次，每梯次限額50人，5月1日凌晨零時開放網路報名，可上市公所官網https://reurl.cc/Kxgxbe 報名。

2021「奇萊玩一夏」將路線擴展、延伸到吉安、新城、秀林，3條路線都從花蓮火車站出發，分別是沿太平洋公園往南到吉安鄉洄瀾灣開心農場的18公里「綠色騎跡線」、沿兩潭自行車道向北往七星潭風景區、20公里的「鱻旅騎緣線」，以及考驗體力，一路騎到秀林鄉布拉旦的39公里「布拉旦挑戰線」。

「綠色騎跡線」包含台開心農場、貨櫃屋星巴克、阿美小米文化館搗麻糬、「牛二姐」在地原住民美味餐、巴爾巴蘭部落聆聽阿美族文化、花蓮鐵道文化園區一窺舊花東鐵道史等，5梯次時間為6月5、19日，7月3、31日及8月21日。

主打海洋文化的 「鱻旅騎緣線」，以觀海、玩海、吃海等面向，帶領遊客認識海洋。行程包括海礦探索館、「洄遊吧！食魚體驗館」認識七星潭特殊的捕魚方法和當季鮮魚，漁網編織DIY、七星柴魚博物館導覽、海味套餐盒等，5梯次時間為6月6日、20日，7月4日，8月1、22日。

「布拉旦挑戰線」橫跨花蓮市、新城鄉及秀林鄉，內容包括部落文化巡禮，品嘗風味餐，DIY製作太魯閣族人主食之一「香蕉飯」，並到光隆博物館、布拉旦部落體驗，還有玩味蕃樂園導覽，兩個梯次分別是7月17、8月14日。

「花蓮可以慢慢玩」市長魏嘉賢說，過去到花蓮騎腳踏車的旅遊路線比較少，身為公部門，市公所跳出來規畫，將自行車旅遊融入部落特色、在地客家、原民文化等，規畫旅遊路線，讓外地遊客來到花蓮有深度體驗。

他說，去年首度推出，一報名就秒殺，遊客反應很好，還覺得路線太短意猶未盡。公所覺得疫情期間，更應該推廣這樣的旅遊型態，今年路線規畫更用心，延伸到吉安、秀林鄉且更加精緻化，讓外地遊客了解花蓮在地之美。