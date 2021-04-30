「櫻桃鴨故鄉」在三星 紅柴林休閒農業區今成立

「櫻桃鴨的故鄉」宜蘭縣三星鄉的紅柴林休閒農業區，在縣府努力爭取、農委會支持下，今天正式成立。縣長林姿妙表示，即日起縣內就增為17處休閒農業區，紅柴林可望帶動三星觀光經濟，也期盼生態保育和環境永續能齊頭並進。三星鄉長李志鏞提到，要將農業轉型成農業觀光產業，如此才能帶動農民收入，以及地方經濟發展，未來將持續朝這方向努力。

紅柴林休閒農業區擁有地理環境優勢，除了湧泉水、排水性佳的砂石地質，還有充足空間利於鴨群放牧。另外，飼養「櫻桃鴨谷品種北鴨」品系，肉質鮮嫩深獲肯定，故有「櫻桃鴨的故鄉」的美名。養鴨戶信仁牧場長陳信仁分享，獨一無二飼養環境，讓該區鴨隻比起南部鴨多半斤重。

今天園區正式成立，現場以鴨共生之農作方式為發想，讓縣長林姿妙、鄉長李志鏞和幼兒園小朋友們，將小鴨放入水池，代表著三星鄉優良水土、作物與鴨共生的傳承，也象徵櫻桃鴨故鄉就在紅柴林休閒農業區。