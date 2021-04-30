花蓮石梯坪4K呈現 零時差沉浸東海岸美景

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處，在花蓮石梯坪設置了4k高解析即時影像系統，供民眾透過行動裝置或電腦在官網遠端收看美景，遊客也可提前了解景區的天氣、海象狀況。

東管處指出，透過YouTube直播平台，除了讓景區現況即時呈現，不受距離限制，109年起陸續在台東縣建置都歷遊客中心、三仙台及加路蘭等3支高解析星光級的景區即時影像鏡頭，24小時直播，民眾可在家欣賞日出、月光海等高畫質美景。

東管處指出，今年4月在花蓮石梯坪設置花蓮海岸線第一支4k高解析即時影像系統，可透過即時影像看到現場天氣、海況，作為出發前參考，4處景點即時影像都可在東管處官網查詢。

除了即時影像，也提供查詢當地天氣、海象及人潮資訊，也設有線上小幫手「海編」，不定時在線上與遊客互動交流，並剪輯精彩縮時影片。

東管處指出，景點即時影像在國外觀光地區如威尼斯、紐約等地都有類似服務，東海岸觀光即時影像自109年9月上線後，累積瀏覽超過200萬次、訂閱人數超過8000人，其中25%為境外客群，又以日本、美國及香港為多數，即使無法親臨，疫情時期仍可與花東美景連結。