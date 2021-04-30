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報稅季明開跑 國稅花蓮分局2場駐點服務推廣手機申報

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
國稅局花蓮分局為推廣今年新推出的手機報稅服務，明天有兩場駐點申請服務，完成手機報稅就送小禮物。圖／國稅局花蓮分局提供
國稅局花蓮分局為推廣今年新推出的手機報稅服務，明天有兩場駐點申請服務，完成手機報稅就送小禮物。圖／國稅局花蓮分局提供

5月報稅季即將展開，國稅局今年推出「手機報稅」的申報方式，並加入行動電話認證，讓民眾憑自己使用的手機門號通過身分驗證後，就能用手機報稅，方便又快速。為加強推廣，財政部北區國稅局花蓮分局明天舉辦兩場駐點申報服務，並贈送小禮物給完成手機報稅的民眾。

國稅局花蓮分局說，今年新申報方式「手機報稅」，主要適用於不需修改下載免稅額、所得額及扣除額資料的民眾，只要手機登入財政部電子申報繳稅服務網，依查詢的所得及扣除額資料，再選擇應退補稅額登錄退稅或繳稅方式後，點按「申報上傳」即完成。

要使用手機報稅，民眾必須使用自己的手機上網，點選進入手機版，在第一關驗證身分部分，今年新增加行動電話認證，透過個人的月租型門號（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信）、身分證統一編號及健保卡卡號為通行碼，就可登入報稅系統。

為了宣導手機報稅，北區國稅局花蓮分局5月1日有兩場駐點服務，分別是上午11時至下午2時在中華電信花蓮中正特約服務中心門市（花蓮市中正路595號）、下午2時至5時在遠傳花蓮中正門市（花蓮市中正路509號），現場使用手機完成報稅，將贈送小禮物。

每年報稅季節，北區國稅局花蓮分局湧入不少民眾，因應疫情，鼓勵民眾儘量在家自行申報，可撥打國稅局免付費服務專線0800000321詢問，由專人解答及輔導申報。

健保卡 疫情 解答

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