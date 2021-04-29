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影／大武崙森林運動公園完工 護欄高不足等多項缺失將改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
大武崙森林運動公園已近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失待改善。圖／蔡適應服務處提供
大武崙森林運動公園已近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失待改善。圖／蔡適應服務處提供

基隆市大武崙森林運動公園第一期工程正在收尾階段，外寮里長顏厚廣向立委蔡適應服務處陳情，指大武崙森林運動公園人行道上電桿未遷移，破壞現場景觀和整體意象，還有籃球場旁的排水設施需要改善，兒童遊樂場護欄防護高度也不足，未來開放時擔心有危險發生，今天相關單位會勘改善。

大武崙森林運動公園第一期工程規劃在國道三號高速公路橋下設置2座籃球場、兒童遊戲場、簡易極限運動公園、簡易停車場，提供市民友善的運動環境，總工程經費1910萬元，目前設施都已完工，正進行驗收的工作。

外寮里長顏厚廣說，前幾天下大雨，公園旁武嶺街的工廠反映A籃球場的區域地勢較高，雨水都灌進他的廠區′還有兒童遊樂場的護欄高度不夠，小朋友可能因攀爬或家長不注意時發生危險；現場的人行道電桿也希望可以遷移或整併入變電箱，期盼在公園開放前改善。

議員張之豪表示，極限運動場部分由於跳躍台和場域搭配，選手做空中動作可能會有護欄防護高度不足的問題，請基隆市政府在啟用前務必改善，避免有極限運動愛好者在此受傷。

蔡適應說，大武崙森林運動公園是他與市長林右昌合力推動。提升基隆市民休閒運動的場域，電桿遷移下地的部分台電已收到基隆市府申請，將協助改善；兒童遊樂場和極限運動場護欄防護高度不足部分，及A籃球場靠近武嶺街區域排水，會請基隆市政府研議改善方法，經費不足部分他會協助。

大武崙森林運動公園近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失待改善。圖／蔡適應服務處提供
大武崙森林運動公園近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失待改善。圖／蔡適應服務處提供
大武崙森林運動公園近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失待改善。圖／蔡適應服務處提供
大武崙森林運動公園近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失待改善。圖／蔡適應服務處提供
大武崙森林運動公園近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失待改善。圖／蔡適應服務處提供
大武崙森林運動公園近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失待改善。圖／蔡適應服務處提供
大武崙森林運動公園近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失待改善。圖／蔡適應服務處提供
大武崙森林運動公園近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失待改善。圖／蔡適應服務處提供
大武崙森林運動公園近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失將改善。圖／蔡適應服務處提供
大武崙森林運動公園近完工，但仍有護欄高度不足等多項缺失將改善。圖／蔡適應服務處提供

基隆 人行道 蔡適應

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