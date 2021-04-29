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最特別傳遞！海大帆船送全大運聖火出海到基隆嶼太平洋

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海大聖火隊在取得聖火後，跑步繞行校園一周。圖／海大提供
海大聖火隊在取得聖火後，跑步繞行校園一周。圖／海大提供

今年全大運5月14至18日在台南舉行，主辦學校國立成功大學19日引燃聖火後，展開歷時19天、總長1168公里的環台路跑。聖火隊今天抵達國立台灣海洋大學，海大使用帆船將聖火送出海，到基隆嶼、太平洋向海致敬。

海大校長許泰文今率網球校隊組成的海大聖火隊，迎接成大學務長林麗娟與聖火傳遞隊的全體成員；許泰文說，自己以前也是運動選手出身，且與成大有淵源，從大學、碩士都在成大任職，還擔任過成大桌球校隊、教師會桌球會長。

許泰文說，海大去年度全大運榮獲3金、5銀、6銅共14面獎牌，今年也參加7種競賽項目，包含桌球、羽球及網球等項目，闖過預賽進入全國決賽賽程，另奪牌強項游泳、擊劍、空手道及橄欖球等校隊也積極集訓中，預祝選手能有非常好的表現。

海大聖火隊在取得聖火後，跑步繞行校園，將象徵和平、光明、團結與友誼的聖火照亮校園，傳達運動員精神，聖火搭上帆船，往基隆嶼、太平洋傳遞，向海洋致敬。

成大學務長林麗娟指出，聖火環台到了最北邊海洋大學，已經達成一半的任務，感謝海大熱情的招待，聖火隊團隊會帶著大家的祝福繼續往下跑。

海大聖火隊在取得聖火後，跑步繞行校園一周。圖／海大提供
海大聖火隊在取得聖火後，跑步繞行校園一周。圖／海大提供
海大聖火隊在取得聖火後，跑步繞行校園一周。圖／海大提供
海大聖火隊在取得聖火後，跑步繞行校園一周。圖／海大提供
最特別傳遞！海大動用帆船，運送全大運聖火出海到基隆嶼、太平洋。圖／海大提供
最特別傳遞！海大動用帆船，運送全大運聖火出海到基隆嶼、太平洋。圖／海大提供

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