蔥一波！三星安農溪馬拉松 今起報名限額3千人

今年11月28日，宜蘭縣三星鄉公所舉辦第二屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」，即日起開放線上報名，限額3000人；鄉長李志鏞表示，安農溪流域是三星旅遊的知名景點，當地泛舟、單車活動都很夯，這次路跑規劃4組別，邀請民眾「相揪來造」。

11月底登場的「三星安農溪馬拉松嘉年華」，除了全馬、半馬，還有10公里健康組、5公里休閒組；特別的是賽事路線串聯三星鄉各大景點，讓跑者沿途飽覽風景，如天送埤火車站、長埤湖風景區、安農溪河畔、落羽松秘境、安農溪驛站、分洪堰公園等。

美食補給站也很豐盛，主辦單位貼心準備櫻桃鴨、 卜肉、蔥油餅、蔥捲等宜蘭美食補給，甚至還送上三星冠軍米，好吃好玩一把抓，要讓跑者們滿載而歸。

「選手饗夜」在賽事前一晚登場，鄉公所誠意十足，端出最澎湃的三星特色美食，也安排表演輪番上陣，為活動提前暖身。