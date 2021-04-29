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男子家門暈倒郵差扶起喚醒 郵務士送信也救人

中央社 / 宜蘭縣29日電

宜蘭郵局郵務士洪煌毅27日投遞信件時，突然遇到1名張姓男子暈倒在家門前，他見狀後立即扶起喚醒張男，幸無大礙。張男今天稱讚洪煌毅是「綠衣天使」，感謝第一時間協助。

宜蘭市60歲張姓男子27日出門理髮時，突然暈眩倒臥在家門口，恰巧被當時前往投遞郵件的洪煌毅發現。洪煌毅見狀後立即上前，經多次呼叫後終於喚醒張男，並攙扶到他到家中休息、協助連絡張男家人，之後由家人陪同到醫院就醫。

洪煌毅之後繼續投遞信件，並未回報主管。受助的張男事後致電宜蘭郵局表達謝意，郵局才得知此事。

宜蘭郵局今天派員與洪煌毅共同前往張男家中進一步探視關心。

張男說，當時他不知為何暈倒，之後就被洪煌毅貼心扶起，洪煌毅是「綠衣天使」，感謝洪煌毅第一時間的協助。

「這是每人看到都會做的事」洪煌毅表示，送信途中遇到類似狀況時，他都會主動伸出援手幫忙，這只是舉手之勞，也不會嚴重耽誤到工作。

宜蘭郵局說，洪煌毅從2005年到職後，工作熱心盡職，曾在2018年獲得宜蘭郵局績優外勤人員表揚，足堪同仁表率。

郵局

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