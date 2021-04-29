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台東熱氣球嘉年華繫留體驗 近9千名額5月5日開放預購

中央社 / 台東縣29日電

今年台東國際熱氣球嘉年華將有HELLO KITTY熱氣球亮相，民眾詢問度高，台東縣政府今天再加碼宣布，近9千個繫留名額5月5日起開放線上預購。

距離熱氣球嘉年華登場還有2個多月，但因為台東縣政府昨天宣布今年活動延長天數從37天至45天，也就是從7月3日至8月16日，以及「HELLO KITTY」熱氣球將全球首度亮相，引起旅遊界騷動，遊客高度詢問。

台東縣政今天再加碼宣布好消息，宣布線上繫留體驗預購票，從5月5日（三）中午12時開放線上預購。超過8800個繫留名額一次開放，歡迎民眾鎖定販售平台「台東慢漫遊」（https://bit.ly/3gK395X）網站準時搶票。

台東縣政府表示，每年受到高度關注的「熱氣球繫留體驗」是旅客的必玩行程。今年繫留場次除了7月3日開幕當天僅開放下午場外，7月4日至8月16日每日皆開放上午（清晨5時30分至7時）及下午（傍晚5時至晚上7時）兩場次，採現場購票與線上預約兩種購票方式，活動期間現場售票時間為每日上午5時與下午4時。

線上預購則分為3階段開放，首波預購將於5月5日中午12時在「台東慢漫遊」網站準時開賣，並且一次釋出8800個繫留名額，每日上、下午場次各開放120個名額供旅客線上預購，每筆訂單限購4組。另外兩階段分別於5月19日中午12時及6月2日中午12時開賣。

台東縣政府表示，「2021台灣國際熱氣球嘉年華線上繫留體驗預約套票」是結合台東各項旅遊服務，如旅宿、伴手禮、在地體驗等。

台東縣政府表示，今年所有的繫留體驗線上預約名額，將於5月5日全數釋出。繫留預購票可能在第一階段就售罄，將不會保留至第二或第三階段。若繫留預購票在第一階段售罄，想購買第二或第三階段套票的旅客，須等待其他旅客退訂釋出名額後才可購買；三組套票日期開賣後，若有旅客退訂釋出預約票名額，旅客也可依自己的行程需求任意選購。

台東 熱氣球嘉年華

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