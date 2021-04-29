花蓮百年老店攜手農會 在地白米釀造風味醬油飄散芋香

花蓮縣玉溪地區是東台灣重要米倉，也是全國單一產區面積最大的稻米產地，農會攜手花蓮百年老店新味醬油，用在地生產的玉溪香米，釀造成帶有濃厚芋香味的芋香米醬油，今天發表，並請主廚示範以芋香米醬油烹調料理。

芋香米醬油使用玉溪香米（台稉4號米），新味醬油第三代老闆許桓巽說，去年在縣府舉辦的媒合會上認識玉溪地區農會總幹事蔡宗翰，兩個人都想做出具有花蓮風味的醬油，就發想把帶有特殊風味與香氣的台稉4號米作為原料，釀造成特色醬油。

他說，1年來嘗試用不同菌種、發酵時間，再加入自製的豆醬，試作出比較完美的比例，帶有醬香味和米的甜味，香氣豐富度和尾韻更好，烹煮時散發淡淡的芋香味，層次感豐富。

蔡宗翰表示，芋香米醬油是以釀造1年的第一道醬油為基底，並藉玉溪香米的高甜度，減去釀造醬油中以炒糖提味提色的程序，首批製作約千瓶，即起上市。

今天發表會上邀在地冠軍主廚葉志龍示範如何以芋香米醬油烹調出特色料理，縣長徐榛蔚也化身說菜人介紹菜色，她在主廚烹調過程聞到醬油散發的香味，頻說「好香喔」，更期許芋香米醬油的上市，讓花蓮飲食文化更加豐富。