救救海龜 基市辦無菸最美競賽 減少菸蒂流入河川、海洋

基隆市環保局舉辦「減少菸蒂提升環境品質」競賽，全市7個行政區各自發揮創意和動員能力，藉由推動無菸巷道、創意狗便箱、熄菸設施設置、志義工環境衛生認養巡檢等競賽項目，營造友善及舒適的公共空間。

環保局表示，亂丟菸蒂不僅妨礙市容觀瞻，丟在騎樓、路面的菸蒂還容易經由下水道進入河川、海洋，造成鳥類和海洋生物誤食，對整體食物鏈帶來危害。希望透過競賽活動、宣導及未來持續推行，讓民眾更了解菸蒂危害，努力讓市容更加整潔、舒適。

今年基隆市減少菸蒂提升環境品質管制計畫主是是「無菸最美」，鼓勵各區公所、社區與里鄰推動無菸巷道。至於設置熄菸設施、規畫吸菸區並鼓勵大家抽菸，而是要規範吸菸的人，也能一同愛護環境，讓下一代擁有更好的環境與生態。

環保局鼓勵居民或志工如看見有人吸菸，若在無菸巷道內要勸導熄菸，非禁菸地區則宣導菸蒂不落地。「無菸最美」競賽訂於7月底統計各區公所執行成果，並公開表揚達標單位。