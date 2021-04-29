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救救海龜 基市辦無菸最美競賽 減少菸蒂流入河川、海洋

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局舉辦「減少菸蒂提升環境品質」競賽，推動無菸巷道、設置熄菸設施及環境衛生認養巡檢工作，營造舒適公共空間。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局舉辦「減少菸蒂提升環境品質」競賽，推動無菸巷道、設置熄菸設施及環境衛生認養巡檢工作，營造舒適公共空間。圖／基隆市環保局提供

基隆市環保局舉辦「減少菸蒂提升環境品質」競賽，全市7個行政區各自發揮創意和動員能力，藉由推動無菸巷道、創意狗便箱、熄菸設施設置、志義工環境衛生認養巡檢等競賽項目，營造友善及舒適的公共空間。

環保局表示，亂丟菸蒂不僅妨礙市容觀瞻，丟在騎樓、路面的菸蒂還容易經由下水道進入河川、海洋，造成鳥類和海洋生物誤食，對整體食物鏈帶來危害。希望透過競賽活動、宣導及未來持續推行，讓民眾更了解菸蒂危害，努力讓市容更加整潔、舒適。

今年基隆市減少菸蒂提升環境品質管制計畫主是是「無菸最美」，鼓勵各區公所、社區與里鄰推動無菸巷道。至於設置熄菸設施、規畫吸菸區並鼓勵大家抽菸，而是要規範吸菸的人，也能一同愛護環境，讓下一代擁有更好的環境與生態。

環保局鼓勵居民或志工如看見有人吸菸，若在無菸巷道內要勸導熄菸，非禁菸地區則宣導菸蒂不落地。「無菸最美」競賽訂於7月底統計各區公所執行成果，並公開表揚達標單位。

今年3月底前基隆市設置無菸街道路段包括信義區禮東里東明路67巷（禮東里民活動中心前）。安樂區六合里樂利三街263巷3弄。暖暖區碇祥里碇內街100號碇內15號公園。仁愛區智仁里愛七路14巷。七堵區富民里崇義街富民公園前。中山區仙洞里仁安街。中正區中砂里中正區行政大樓後方公園巷道。

基隆市環保局舉辦「減少菸蒂提升環境品質」競賽，推動無菸巷道、設置熄菸設施及環境衛生認養巡檢工作，營造舒適公共空間。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局舉辦「減少菸蒂提升環境品質」競賽，推動無菸巷道、設置熄菸設施及環境衛生認養巡檢工作，營造舒適公共空間。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局舉辦「減少菸蒂提升環境品質」競賽，推動無菸巷道、設置熄菸設施及環境衛生認養巡檢工作，營造舒適公共空間。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局舉辦「減少菸蒂提升環境品質」競賽，推動無菸巷道、設置熄菸設施及環境衛生認養巡檢工作，營造舒適公共空間。圖／基隆市環保局提供

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