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空軍子弟學校宜蘭南屏「涵星書屋」啟用 飛機為主體

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
早年是空軍子弟學校的宜蘭市南屏國小，今天啟用「涵星書屋」，以飛機意象做為設計主體。圖／縣府提供
早年是空軍子弟學校的宜蘭市南屏國小，今天啟用「涵星書屋」，以飛機意象做為設計主體。圖／縣府提供

宜蘭市南屏國小在七十周年校慶的前一天，今天啟用「涵星書屋」，營造一處舒適的閱讀環境。由於這所學校的前身是空軍子弟學校，書屋設計上以飛機為主體，搭配雲朵燈飾及藍天意象，讓師生在此共同悠遊書海。

1934年成立於大陸杭州的「中央航空學校子弟學校」，隨空軍總部遷台灣，1949年底在現址設立空軍總部附設宜蘭小學，隔年2月復校；1964年7月7日「黑貓中隊」飛行員李南屏駕駛U2高空偵察機執行偵查任務準備返航時，遭導彈擊中機毀人亡，1966年9月縣政府接管學校，為紀念這名飛行員，把學校更名為「南屏國小」。

因這段歷史背景，南屏書屋以飛機意象做為設計主體，創造出充滿童趣的閱讀空間，而「涵星書屋」名稱是透過師生票選最高票而訂。「涵星」二字出清代書法家楊沂孫的「涵星硯取函花露，瀋水香淳小閣重」，涵星是指上好的硯台，比喻為書籍的珍寶，期望孩子們能在書中汲取養分，內化成自身修養，成為一顆閃亮的星星。

南屏國小配合縣政府推動「愛‧閱讀」計畫，積極爭取各界補助，涵星書屋是向教育部爭取學校社區共讀站200多萬元經費打造而成，空間明亮且動線流暢，完善雅緻的閱讀空間，今天學生興奮開心表示，書屋很漂亮、舒適，以後下課要常到這裡看書。

校長夏明義表示，期盼南屏涵星書屋能帶動閱讀熱情，增進親子共讀氛圍，推廣閱讀教育，引領更多人徜徉書海，營造人文書香氛圍。

早年是空軍子弟學校的宜蘭市南屏國小，今天啟用「涵星書屋」，以飛機意象做為設計主體。圖／縣府提供
早年是空軍子弟學校的宜蘭市南屏國小，今天啟用「涵星書屋」，以飛機意象做為設計主體。圖／縣府提供

空軍 教育部

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