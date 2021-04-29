花蓮台稉4號米釀製醬油 徐榛蔚：豐富飲食文化

花蓮玉溪地區生產的「台稉4號」稻米與花蓮僅存的百年手工醬油廠攜手，釀製成芋香米醬油，花蓮縣長徐榛蔚讚賞農會為在地小農連結成善的循環，醬油挑戰味蕾，豐富飲食文化。

花蓮玉溪地區農會今天舉辦「芋香米醬油上市發表會」，邀請花蓮縣長徐榛蔚與曾參賽奪冠主廚葉志龍在會中大展身手，以芋香米醬油烹煮創意菜餚。

出席記者會的農糧署東區分署副分署長陳吉村表示，玉里、卓溪地區是縣內重要米倉，更是全台單一產區最高的稻米產區，近年農會將米加工做成許多米製品，並不斷推陳出新。米是最好的加工原料，利用在地好米，特別是「台稉4號」帶有芋香，樂見結合優秀的加工業生產出受市場歡迎的產品。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，因為媒合會活動認識花蓮百年醬油廠-新味醬油的負責人許桓巽，他有想法、有活力，激盪出以「台稉4號」香米來釀造醬油，經過一年的時間才釀造完成。第一批約1000瓶左右，預計下半年量產。

「黑矸仔裝豆油」，徐榛蔚肯定異業的整合行銷，她說，農會協助在地農友將產業連接起來，地方企業的努力也讓農友更容易被看見，產生一個善的循環。這一支醬油上市，鹹香回甘滋味挑戰味蕾，讓飲食文化更加豐富。