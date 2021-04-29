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親子相揪逛綠九市場 DIY宜蘭小吃「一串心」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
綠九市場於5至7月推親子共廚課程，邀大家動手做水果鬆餅、水餃和一串心。記者林佳彣／攝影
綠九市場於5至7月推親子共廚課程，邀大家動手做水果鬆餅、水餃和一串心。記者林佳彣／攝影

小小廚師今天現身宜蘭市綠九市場，大展身手做水果鬆餅。市公所為推廣友善親子傳統市場，規劃「料理孩子王，玩轉菜市場」系列活動。其中，親子共廚課於5、6、7月的第三個星期日登場。

停車空間大、動線設計寬敞的綠九市場，近日添購的兒童購物車，讓親子友善設施更完善。市長江聰淵表示，親子來逛傳統市場，可以選買在地食材，動手DIY最容易上手的水果鬆餅。

兩名小朋友今天早上跟著達人做鬆餅，煎麵糊、擺水果、灑糖霜，不到10分鐘就輕鬆上桌。宜蘭縣議員林麗分享，這道美食做起來簡單，親子一起下廚還能拉近彼此關係。

綠九市場的親子共廚有3場，分別是5月16日、6月20日，以及7月18日。每場美食主題大不同，不只水果鬆餅DIY，爸媽和小孩也能動手包元寶水餃。最後一場，將由市場達人陸怡秀和李曉珊，帶領大家走訪傳統市場，挑選日常食材後，親自下廚做宜蘭小吃創意一串心。

活動過程中，小朋友還會穿戴專屬圍裙和廚師帽，變身料理小當家，推著兒童購物車，親自逛市場、買食材。特別注意的是，此次「親子共廚」皆採線上預先報名，每場限額10組親子同樂，並於活動前一週開放報名，費用酌收百元材料費。更多詳情，請上臉書粉絲專頁「宜蘭市市場文化發展聚落」查詢。

綠九市場推親子共廚課，小朋友變身廚師，推專屬購物車逛市場採買。記者林佳彣／攝影
綠九市場推親子共廚課，小朋友變身廚師，推專屬購物車逛市場採買。記者林佳彣／攝影
親子DIY做水果鬆餅，做法簡單輕鬆上桌。記者林佳彣／攝影
親子DIY做水果鬆餅，做法簡單輕鬆上桌。記者林佳彣／攝影

親子 傳統市場

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