親子相揪逛綠九市場 DIY宜蘭小吃「一串心」

小小廚師今天現身宜蘭市綠九市場，大展身手做水果鬆餅。市公所為推廣友善親子傳統市場，規劃「料理孩子王，玩轉菜市場」系列活動。其中，親子共廚課於5、6、7月的第三個星期日登場。

停車空間大、動線設計寬敞的綠九市場，近日添購的兒童購物車，讓親子友善設施更完善。市長江聰淵表示，親子來逛傳統市場，可以選買在地食材，動手DIY最容易上手的水果鬆餅。

兩名小朋友今天早上跟著達人做鬆餅，煎麵糊、擺水果、灑糖霜，不到10分鐘就輕鬆上桌。宜蘭縣議員林麗分享，這道美食做起來簡單，親子一起下廚還能拉近彼此關係。

綠九市場的親子共廚有3場，分別是5月16日、6月20日，以及7月18日。每場美食主題大不同，不只水果鬆餅DIY，爸媽和小孩也能動手包元寶水餃。最後一場，將由市場達人陸怡秀和李曉珊，帶領大家走訪傳統市場，挑選日常食材後，親自下廚做宜蘭小吃創意一串心。