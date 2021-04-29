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提供120汽車停車格 基隆中興小改建結合停車場工程上梁

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
提供120汽車停車格，基隆中興小改建結合停車場工程上梁。圖／基隆市教育處提供
提供120汽車停車格，基隆中興小改建結合停車場工程上梁。圖／基隆市教育處提供

基隆市中興國小「老舊校舍改建暨停車場新建工程」今天由副市長林永發主持上梁儀式，工程預計在今年底完工。新建校舍工程除教室空間外，市府也規畫120個汽車停車格和95個機車停車格，除提供學校師長停車，也特別規畫家長臨停接送孩子的動線，帶來最大的公共利益與經濟效益。

林永發在祈福儀式後指出，中興國小創立於民國50年，位於基隆市早期文教人員最多的信義區，隨著周遭的發展，導致校舍有如陷落在山谷裡，因此在規畫新建校舍工程時，特別配合地形跟環境，把地坪抬升，融入周遭的環境，也可以減少地下室開挖土方。

中興國小新建校舍工程除了教室空間以外，市府也規畫120個汽車停車格和95個機車停車格，除提供學校師長停車，也特別規畫家長臨停接送孩子的動線，種種的巧思，讓工程榮獲去年國家卓越建設獎最佳規畫設計類特別獎。

市府教育處表示，市政府團隊爭取到國小及幼兒園新建校舍經費新台幣1億6521萬元，加上市府投入1億5206萬元經費，總經費3億多元，拆除使用逾50年的3棟老舊校舍，配合校舍改建合併進行停車場新建。

新建校舍將有嶄新的40間教室和活動場域，新設百米跑道及環狀散步空間，以及2樓到1樓的大型溜滑梯，除師生將有更新穎的教室及更寬廣的使用空間，所有工程設計及施作都要以最嚴格的標準來要求。

提供120汽車停車格，基隆中興小改建結合停車場工程上梁。圖／基隆市教育處提供
提供120汽車停車格，基隆中興小改建結合停車場工程上梁。圖／基隆市教育處提供
提供120汽車停車格，基隆中興小改建結合停車場工程上梁。圖／基隆市教育處提供
提供120汽車停車格，基隆中興小改建結合停車場工程上梁。圖／基隆市教育處提供

基隆 停車場

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