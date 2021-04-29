快訊

提升我空軍距外打擊能力？對台軍售AGM-154評析

清大演說全文／為何不用高利率治房市？ 彭淮南回應「4字關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

40年紙雕大師宮廷魚樂特展 櫻花鉤吻鮭他花15個月完成

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
40年紙雕大師宮廷魚樂特展，櫻花鉤吻鮭他花15個月完成。圖／海科館提供
40年紙雕大師宮廷魚樂特展，櫻花鉤吻鮭他花15個月完成。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館「宮廷魚樂─古典花鳥蟲魚特展」，規畫「宮廷生物摺紙趣」活動，邀請曾締造「全世界最長的立體書」金氏世界紀錄的紙藝大師洪新富展出作品，並帶領與指導民眾進行創作。一張平面無奇的紙，在他手中變化成蟲、魚、花、鳥，維妙維肖，櫻花鉤吻鮭他花了15個月設計與修改，還寄給特生中心鑑定。

海科館今天指出，「宮廷魚樂」特展到11月14日止，特展相關系列活動有宮廷生物摺紙趣等，讓民眾有機會接觸紙雕藝術，並由手作的互動與學習了解蟲魚花鳥的美。

海科館表示，有斤40年紙雕藝術創作的紙雕藝術大師洪新富老師，以紙雕為台灣生態的復育貢獻，是國內傑出紙雕藝術家，獲獎無數。作品先後獲邀至比利時、香港、日本、德國、美國、北京、法國、瓜地馬拉、宏都拉斯、俄羅斯、加拿大等國家個展及巡迴教學。

洪新富的作品「吹牛（樹蛙）」曾榮獲2004年臺灣優良工藝品「造型獎」，台灣各地燈會所分贈的創意紙雕提燈也常為洪新富老師團隊「扶風文化」運用紙雕所設計的產品。他並曾締造「全世界最長的立體書」金氏世界紀錄。

洪新富做的櫻花鉤吻鮭，是具有代表台灣的生物，櫻花鉤吻鮭花了他15個月的時間設計與修改，並同時寄給特生中心做專家鑑定，讓更多人可透過手作認識這個生物。

洪新富說，生命轉型時刻會有許多故事，在與紙共舞的日子裡，他用紙記錄每個人和生物的故事與點滴。每做一隻動物他都要進行很長時間的觀察，除了資料收集外，也透過野外實境觀察，了解這些生物的棲息地及其生態習性。

每件作品完成都經他至少修2、30次以上，他說，「作品沒有完美的時候，只有更好的時候。」經由教學將生態作品簡化並呈現在每個人手上之時，也同時傳達著教育的任務，讓更多人理解這個生物的美。

宮廷生物摺紙趣DIY親子教學，每個月均有1次課程，名額有限，詳情可參海科館官網(https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/221/5763/0)或活動報名系統

https://www.accupass.com/event/2103110305231419243924。

40年紙雕大師宮廷魚樂特展，櫻花鉤吻鮭他花15個月完成。圖／海科館提供
40年紙雕大師宮廷魚樂特展，櫻花鉤吻鮭他花15個月完成。圖／海科館提供
40年紙雕大師宮廷魚樂特展，櫻花鉤吻鮭他花15個月完成。圖／海科館提供
40年紙雕大師宮廷魚樂特展，櫻花鉤吻鮭他花15個月完成。圖／海科館提供
40年紙雕大師宮廷魚樂特展，櫻花鉤吻鮭他花15個月完成。圖／海科館提供
40年紙雕大師宮廷魚樂特展，櫻花鉤吻鮭他花15個月完成。圖／海科館提供

櫻花鉤吻鮭 海科館

延伸閱讀

NBA／格林單季2度單場19助攻 柯瑞讚隊友是傳球大師

張忠謀：難再打造下個護國神山

大師智庫論壇 張忠謀剖析台灣半導體優勢

廁所高掛乾、坤二字傻傻分不清男女廁！ 宮廷劇迷秒曝解答

相關新聞

羅東這間咖啡店「等一個人」 老闆娘盼尋救命恩人

宜蘭縣羅東鎮光華街有家「貓咖飛」咖啡店，正在等一個人。老闆娘日前獨自在廚房洗碗時，突然昏倒，幸好店內一名男客人緊急以CP...

台東再添「台東藍」景點特色郵筒！ 遊客：很特別

中華郵政結合台東觀光發展，近年持續推動「特色郵筒計畫」，日前在市區景點鐵花新聚落設置第6處特色郵筒，邀請更生砂畫藝術家朱...

提供120汽車停車格 基隆中興小改建結合停車場工程上梁

基隆市中興國小「老舊校舍改建暨停車場新建工程」今天由副市長林永發主持上梁儀式，工程預計在今年底完工。新建校舍工程除教室空...

40年紙雕大師宮廷魚樂特展 櫻花鉤吻鮭他花15個月完成

國立海洋科技博物館「宮廷魚樂─古典花鳥蟲魚特展」，規畫「宮廷生物摺紙趣」活動，邀請曾締造「全世界最長的立體書」金氏世界紀...

影／宜蘭首次舉辦稻草人創意競賽 重溫傳統農村風貌

宜蘭監獄受刑人製作稻草工藝作品讓人驚豔，縣政府首度與監獄合辦社區稻草人創意比賽，得獎作品將在今年夏天的童玩節展出，部分會...

86年台菜餐廳 七堵國富飯店月底熄燈

開業86年、位在基隆七堵的台菜餐廳國富飯店吹熄燈號，將營業到本月底，招牌菜鹽焗雞、佛跳牆等是許多基隆人的回憶，老闆娘說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。