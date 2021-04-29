40年紙雕大師宮廷魚樂特展 櫻花鉤吻鮭他花15個月完成

國立海洋科技博物館「宮廷魚樂─古典花鳥蟲魚特展」，規畫「宮廷生物摺紙趣」活動，邀請曾締造「全世界最長的立體書」金氏世界紀錄的紙藝大師洪新富展出作品，並帶領與指導民眾進行創作。一張平面無奇的紙，在他手中變化成蟲、魚、花、鳥，維妙維肖，櫻花鉤吻鮭他花了15個月設計與修改，還寄給特生中心鑑定。

海科館今天指出，「宮廷魚樂」特展到11月14日止，特展相關系列活動有宮廷生物摺紙趣等，讓民眾有機會接觸紙雕藝術，並由手作的互動與學習了解蟲魚花鳥的美。

海科館表示，有斤40年紙雕藝術創作的紙雕藝術大師洪新富老師，以紙雕為台灣生態的復育貢獻，是國內傑出紙雕藝術家，獲獎無數。作品先後獲邀至比利時、香港、日本、德國、美國、北京、法國、瓜地馬拉、宏都拉斯、俄羅斯、加拿大等國家個展及巡迴教學。

洪新富的作品「吹牛（樹蛙）」曾榮獲2004年臺灣優良工藝品「造型獎」，台灣各地燈會所分贈的創意紙雕提燈也常為洪新富老師團隊「扶風文化」運用紙雕所設計的產品。他並曾締造「全世界最長的立體書」金氏世界紀錄。

洪新富做的櫻花鉤吻鮭，是具有代表台灣的生物，櫻花鉤吻鮭花了他15個月的時間設計與修改，並同時寄給特生中心做專家鑑定，讓更多人可透過手作認識這個生物。

洪新富說，生命轉型時刻會有許多故事，在與紙共舞的日子裡，他用紙記錄每個人和生物的故事與點滴。每做一隻動物他都要進行很長時間的觀察，除了資料收集外，也透過野外實境觀察，了解這些生物的棲息地及其生態習性。

每件作品完成都經他至少修2、30次以上，他說，「作品沒有完美的時候，只有更好的時候。」經由教學將生態作品簡化並呈現在每個人手上之時，也同時傳達著教育的任務，讓更多人理解這個生物的美。

宮廷生物摺紙趣DIY親子教學，每個月均有1次課程，名額有限，詳情可參海科館官網(https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/221/5763/0)或活動報名系統