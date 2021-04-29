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影／宜蘭首次舉辦稻草人創意競賽 重溫傳統農村風貌

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭監獄首度與縣府合辦社區稻草人創意比賽，在宣傳會場展示3件受刑人的稻草工藝創作，今天移至中興文創園區續展。記者戴永華／攝影
宜蘭監獄首度與縣府合辦社區稻草人創意比賽，在宣傳會場展示3件受刑人的稻草工藝創作，今天移至中興文創園區續展。記者戴永華／攝影

宜蘭監獄受刑人製作稻草工藝作品讓人驚豔，縣政府首度與監獄合辦社區稻草人創意比賽，得獎作品將在今年夏天的童玩節展出，部分會豎立於路旁的稻田，讓大家看到稻草人、聞到稻草香氣，重溫傳統農村風情。

縣政府社會處今天與宜蘭監獄宣傳「陽光、稻田、老童趣」活動，宜監在場展示今年農曆年舉辦競賽的3件稻草工藝得獎作品，分別是「媽祖佑台灣、獅背秀、牛年防疫大作戰」，副典獄長朱介民表示，受刑人的製作技術精湛，尚未對外公開展示，其中第一名的媽祖佑台灣採用150捆稻草製成，最近會放在中興文創園區供大家觀賞拍照。

縣長林姿妙配合活動在媽祖前擲筊，祈求疫情解除，大家平安健康，一次就擲出聖筊。她表示，宜蘭65歲高齡者比例17.3%，約7萬8000人，縣府為高齡者推動高齡志工及高齡生活大學等老人福利政策，幾場活動辦下來，發現參與者女多於男，比例約3比1，縣府這次舉辦稻草人創意競賽，特別要鼓勵男性長者進入社區參與創作，縣府會補助參賽材料費。

社會處長林蒼蔡歡迎已立案的社區及老人會等單位報名參加，讓長輩再憶童年樂趣，提升生活能量，讓長者智慧繼續奉獻在這片最深愛的土地。即日起至5月10日止報名，縣府會舉辦教學研習，作品最高不超過180公分、長寬約110公分，6月10日截止創作，取前三名及佳作，各得禮券2萬元到2千元不等。

今天會後把宜監3件稻草工藝作品移至中興文創園區興工二場展示，童玩節期間會連同競賽得獎作品於冬山河親水公園展出；此外，幾年前知名鄉土作家黃春明曾推動製作稻草人，分散立於道路旁的稻田，這次縣府也會挑選適合作品立在稻田，讓田園風貌更加豐富。

宜蘭監獄首度與縣府合辦社區稻草人創意比賽，在宣傳會場展示3件受刑人的稻草工藝創作，今天移至中興文創園區續展。記者戴永華／攝影
宜蘭監獄首度與縣府合辦社區稻草人創意比賽，在宣傳會場展示3件受刑人的稻草工藝創作，今天移至中興文創園區續展。記者戴永華／攝影
宜蘭監獄首度與縣府合辦社區稻草人創意比賽，在宣傳會場展示3件受刑人的稻草工藝創作，今天移至中興文創園區續展。記者戴永華／攝影
宜蘭監獄首度與縣府合辦社區稻草人創意比賽，在宣傳會場展示3件受刑人的稻草工藝創作，今天移至中興文創園區續展。記者戴永華／攝影

監獄 媽祖

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