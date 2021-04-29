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台東再添「台東藍」景點特色郵筒！ 遊客：很特別
中華郵政結合台東觀光發展，近年持續推動「特色郵筒計畫」，日前在市區景點鐵花新聚落設置第6處特色郵筒，邀請更生砂畫藝術家朱國富操刀設計。將台東知名景點匯集郵筒上，豐富色彩令人吸睛。遊客驚豔說：「很特別、有特色」。
台東郵局經理許建雄說，鐵花新聚落特色郵筒即日起啟用，除國定假日，平時每天上午11點都會固定派郵務士收取信件，民眾或遊客可以在逛遊時，將一般信件及明信片投遞到郵筒，把手寫有溫度的旅遊紀念和親朋好友分享。
鐵花新聚落郵筒是藝術家朱國富設計彩繪，郵筒設計以台東湛藍的天空與美麗藍色海洋為底，打造「台東藍」意象，輔以知名景點包括三仙台、綠島燈塔與熱氣球作為背景，以旅人漫遊於台東美景下的形象作為郵筒創作的構想。
台東縣境內特色郵筒有池上便當郵筒、綠島海底郵筒、成功漁港郵筒、卑南郵筒及多良車站郵筒，鐵花新聚落郵筒則是第6處特色郵筒。不過，許建雄也呼籲，民眾及遊客勿貪圖方便，將郵筒充當垃圾桶，把垃圾塞進郵筒內造成收件困擾。
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