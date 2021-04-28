讓不可能成為可能 林右昌文大分享翻轉基隆經驗

基隆市長林右昌今天前往文化大學演講，除分享成功將基隆這座老舊城市翻轉經驗外，也期許學生要具備想像力、創造力及領導統御能力，「讓不可能成為可能」。

講座由文化大學景觀學系主辦，林右昌以「你我如何來解決台灣城市發展的困境與問題」為題發表講座。身為文大景觀系第9屆系友，林右昌先向學弟學妹分享求學過程，包括當年在文化大學、台大城鄉所時幸運受到許多良師教導，後來又有幸進入行政院服務等經歷。

林右昌表示，公元2014年底剛當市長時，基隆市是失業率、離婚率及自殺率「三高」的最不快樂城市，新台幣124億元的負債更是史上最高，但他卻覺得這剛好是他可以施展身手的機會，經過這幾年努力，已成功讓基隆的負債比大幅下降。

面對政府體制與官僚慣性等各種障礙，林右昌認為人是改變一切的關鍵，他透過舉辦市政共識營、擬訂基隆市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景再現整合計畫等，不但激發公務員的積極性，也大膽地「在太歲頭上動土」，成功獲得中央機關的支持。

林右昌說，這幾年來他率領市府團隊，透過一次次的規劃和行動，翻轉過去中央與地方「上對下」的關係，透過充滿想像力的設計，把基隆缺乏平地的缺點變成優點，重新把城市翻轉，把各種不可能變成可能。

在講座過程中，林右昌也分享許多推動市政建設的例子，例如前不久在短短30小時內拆除站前天橋，還有規劃中的國門廣場地標纜車計畫等。

林右昌表示，現在正夯的「正濱色彩屋」，是市府與文大景觀系主任郭瓊瑩攜手跟當地居民「磨」了2年，才喚醒民眾的參與意識，並凝聚居民的向心力，除了空間再生，更是讓人跟土地重新連接。

林右昌最後也期許所有學生，要具備擘劃未來的想像力、解決問題的創造力，身為規劃者，也要具備領導統御的能力，並且要具備和政府官僚打交道的能力，「改變，讓不可能成為可能」。

現場有學生問及怎麼選市長，也有老師關切如何挑選合作伙伴，林右昌除分享自己「從零開始」的競選過程外，也舉出上任前3個月天天加班的經歷，表示這樣會吸引願意一起打拚的人才來到基隆。