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台東HELLO KITTY熱氣球亮相 嘉年華延長為45天

中央社 / 台東縣28日電

台東縣長饒慶鈴今天宣布，今年台東國際熱氣球嘉年華從37天延長為45天，同時台東限定版的HELLO KITTY熱氣球將穿著布農族服飾亮相。

饒慶鈴今天率領台東縣政府交通及觀光發展處團隊到台北召開「2021台灣國際熱氣球嘉年華」活動記者會，對外界宣布相關資訊。

台東縣政府表示，記者會上除公開亮相又萌又有台東Style的HELLO KITTY熱氣球造型外，饒慶鈴也當場宣布「2021台灣國際熱氣球嘉年華」活動，舉辦天數從原本37天延長為45天，也就是從7月3日至8月16日。

台東縣政府表示，台東縣擁有7大原住民族群，是全台之最，由於熱氣球主要活動場域縱谷地區多為阿美族及布農族，因此交通部觀光局推出「喔熊」穿著阿美族傳統服飾的造型熱氣球，因此縣政府則邀請HELLOKITTY穿著布農族傳統服飾來參加夏季最受矚目的台灣國際熱氣球嘉年華。

台東縣政府表示，超高人氣的HELLO KITTY擁有全球無數鐵粉，此次HELLO KITTY熱氣球不僅是全球唯一更是台東限定，KITTY迷朝聖的唯一地點就在台東，可以預見今年暑假超萌的HELLO KITTY熱氣球將激發旅客少女心，讓熱氣球活動所在地的鹿野高台化身少女遊樂園。

熱氣球嘉年華 台東

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