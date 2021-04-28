蘭陽四季音樂節5/1登場 每周六下午聽到好聲音

蘭博四季音樂節春天少年樂自5月1日起連續四個周六下午在蘭陽博物館大廳熱鬧登場，由全國音樂比賽表現優異的四所小學音樂社團參與演出，包括南屏國小音樂班弦樂團、凱旋國小直笛樂團、新生國小打擊樂團、北成國小國樂團，透過西方弦樂、木管樂、打擊樂、民族音樂等多元演繹，展現宜蘭音樂基礎教育與傳承成果。

7年來，蘭陽博物館已舉辦超過100場「蘭博四季音樂節」音樂饗宴，鼓勵在地優秀團隊創造豐富表演，今年演出時間都在下午2點到3點，5月1日是南屏國小音樂班弦樂團、8日是凱旋國小直笛樂團、15日是新生國小打擊樂團、22日是北成國小國樂團。