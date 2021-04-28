蘭陽四季音樂節5/1登場 每周六下午聽到好聲音
蘭博四季音樂節春天少年樂自5月1日起連續四個周六下午在蘭陽博物館大廳熱鬧登場，由全國音樂比賽表現優異的四所小學音樂社團參與演出，包括南屏國小音樂班弦樂團、凱旋國小直笛樂團、新生國小打擊樂團、北成國小國樂團，透過西方弦樂、木管樂、打擊樂、民族音樂等多元演繹，展現宜蘭音樂基礎教育與傳承成果。
7年來，蘭陽博物館已舉辦超過100場「蘭博四季音樂節」音樂饗宴，鼓勵在地優秀團隊創造豐富表演，今年演出時間都在下午2點到3點，5月1日是南屏國小音樂班弦樂團、8日是凱旋國小直笛樂團、15日是新生國小打擊樂團、22日是北成國小國樂團。
另外為落實文化平權及藝術生活理念，5月1日起首度開放素人音樂家免費登記體驗百年古琴「戲韻藝琴」，這架由一心鋼琴製造股份有限公司贊助的1886年德國製Bechstein鋼琴， 2016年由比利時藝術家Psoman手工繪製歌仔戲服裝圖案，讓鋼琴充滿濃厚蘭陽文化元素與穿梭時光的想像空間。歡迎來蘭博獻技並以琴聲分享音樂美好，體驗預約專線（03）9779700分機500。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言