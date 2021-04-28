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蘭陽四季音樂節5/1登場 每周六下午聽到好聲音

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭博四季音樂節春天少年樂的表演團隊之一，新生國小打擊樂團。圖／蘭博提供
蘭博四季音樂節春天少年樂的表演團隊之一，新生國小打擊樂團。圖／蘭博提供

蘭博四季音樂節春天少年樂自5月1日起連續四個周六下午在蘭陽博物館大廳熱鬧登場，由全國音樂比賽表現優異的四所小學音樂社團參與演出，包括南屏國小音樂班弦樂團、凱旋國小直笛樂團、新生國小打擊樂團、北成國小國樂團，透過西方弦樂、木管樂、打擊樂、民族音樂等多元演繹，展現宜蘭音樂基礎教育與傳承成果。

7年來，蘭陽博物館已舉辦超過100場「蘭博四季音樂節」音樂饗宴，鼓勵在地優秀團隊創造豐富表演，今年演出時間都在下午2點到3點，5月1日是南屏國小音樂班弦樂團、8日是凱旋國小直笛樂團、15日是新生國小打擊樂團、22日是北成國小國樂團。

另外為落實文化平權及藝術生活理念，5月1日起首度開放素人音樂家免費登記體驗百年古琴「戲韻藝琴」，這架由一心鋼琴製造股份有限公司贊助的1886年德國製Bechstein鋼琴， 2016年由比利時藝術家Psoman手工繪製歌仔戲服裝圖案，讓鋼琴充滿濃厚蘭陽文化元素與穿梭時光的想像空間。歡迎來蘭博獻技並以琴聲分享音樂美好，體驗預約專線（03）9779700分機500。

蘭博四季音樂節春天少年樂的表演團隊之一，凱旋國小直笛樂團。圖／蘭博提供
蘭博四季音樂節春天少年樂的表演團隊之一，凱旋國小直笛樂團。圖／蘭博提供
蘭博四季音樂節春天少年樂的表演團隊之一，北成國小國樂團。圖／蘭博提供
蘭博四季音樂節春天少年樂的表演團隊之一，北成國小國樂團。圖／蘭博提供
蘭博四季音樂節春天少年樂的表演團隊之一，南屏國小音樂班弦樂團。圖／蘭博提供
蘭博四季音樂節春天少年樂的表演團隊之一，南屏國小音樂班弦樂團。圖／蘭博提供

樂團 國樂 博物館

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