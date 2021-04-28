頭城下埔四十甲休閒區遠離塵囂 被譽宜蘭限定版雲山水

宜蘭下埔地區40甲休閒區的環境相當優美，被譽為宜蘭限定版的雲山水。圖／鎮公所提供 宜蘭頭城鎮公所去年起分階段針對竹安河口的下埔地區40甲休閒區周邊，進行多項公共設施及環境優化工程，最近完成驗收。由於濕地吸引鳥類棲息，加上水面綠樹倒影，四季各有不同美，被譽為宜蘭限定版的雲山水，不論清晨或傍晚時分都很好拍照。

2015年中央通過濕地法，把該地區劃設為竹安暫定濕地範圍，面積約40甲，頭城鎮公所考量因畫設濕地影響地主權益並侷限發展，向上級爭取畫出濕地範圍，中央終於在2年後同意不把竹安列入濕地，鎮長曹乾舜指示相關單位加速對該區域進行各項景觀、生態、公共設施等的盤點與改善。

公所農經課長高英傑表示，下埔地區40甲休閒區地處隱密，區內廣大沼澤區景觀優美，入冬後常有大量候鳥棲息，平常除了吸引許多愛鳥人士賞鳥外，更聚集許多攝影愛好者耐心的等候，捕捉各種生動、精彩畫面，被譽為隱藏版的宜蘭雲山水。

依時序的交替，美景浪漫氛圍各不同，春季生意盎然、夏季綠意無限、秋季蘆葦擺動、冬季冷冽蕭瑟景象，在詩畫般的景致當中，更能遠眺宜蘭地標龜山島，是適合深度旅遊的新亮點。

鎮公所為提升綠色隧道漫遊意象，去年陸續完成休閒三路道路舖設、50餘株小葉欖仁補植，設置25盞景觀燈以強化夜間照明和安全，同時為了避免影響候鳥棲息，採暖黃色光源、設定至夜間10點即關閉。

另外在休閒三路兩側的紐澤西護欄、四座水閘門上以「候鳥」作為意象元素設計主題，進行候鳥彩繪、裝置藝術，還特別挑選休閒區內常見50隻候鳥，雕琢成仿真模型，裝設在25盞景觀燈，公所在燈桿搭配QR-Cord掃描，讓民眾了解認識候鳥，進行環境教育。