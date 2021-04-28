模範公務員兢兢業業拚防疫 宜蘭縣府今表揚

宜蘭縣政府表揚模範公務人員及績優人員，今天早上舉行頒獎典禮，共有28人獲選。其中，5名模範公務人員為衛生局疾病管制科長許玉霞、工商旅遊處長李東儒、交通處土木科長翁鄭啟志、環保局綜合計畫科長林修毅，以及勞工處青年事務科長呂翼均，每人獲獎金3萬及5天公假。

縣長林姿妙期勉縣內公務員們，能以獲選28人為標竿，秉持「縣民的事，就是我的大事」，同心經營宜蘭生活。她也感謝疫情期間，各位同仁兢兢業業地在各工作領域付出，讓縣內防疫工作滴水不露；並向獲獎同仁家屬致意，因為他們是不可或缺的成功後盾。

肩負宜蘭縣防疫重責，許玉霞感謝衛生局的支持。2020年疫情嚴峻，民眾對疫情不了解，甚至不諒解國外返台縣民，她坦言，過年期間都留守辦公室，忙接電話、處理突發狀況，就是為了把防疫做到位；接下來也會繼續堅守崗位，為宜蘭人的健康打拚。

獲提報參加行政院公務人員選拔的李東儒表示，只是在工作中，不論大小事，持續面對並解決問題，堅定做該做的事，把事情盡量做得不一樣。另外，他也分享為了多留住遊客24小時，去年首辦賞螢季、生態綠舟夜間開放等「夜經濟」整合行銷系列活動。