宜蘭第一本在地飲食文學書「蘭陽飲食文學食單」發表

蘭陽開發史已有兩百多年，歷經閩南人、客家人組成的文化，發展出西魯肉、鴨賞、膽肝、糕渣、糟餅、肝花、卜肉等美食，佛光大學師生集體創作「蘭陽飲食文學食單」新書，匯集38道宜蘭經典菜色，每一道都承載豐富的在地歷史文化與故事，以文學描繪集結成冊。

佛光大學首度以文學宴型態，昨晚在兆品酒店舉辦「蘭陽飲食文學食單」新書發表會，校長楊朝祥表示，宜蘭早年因交通不便，環境封閉，保留傳統特色美食，甚至在還形成所謂的「宜蘭學」；飲食結合文學是現代人類重要的生活與文化，近來興起一股公民飲食報導文學，每個人可隨時傳遞分享美食訊息，這本書不僅結合地方史學善盡大學的社會責任，也期望能為台灣飲食文學在地化，提供一個全新指標。

「蘭陽飲食文學食單」新書源起於該校研讀飲食文學的博士班研究生柯乃文，幾年前在新北開一家咖哩飲食店，因經營陷入困難而停止就學，師生鼓勵他不要放棄求學夢想，於是利用編寫這本書做為打工的方式，賺取學費及生活費，大家齊心完成宜蘭第一本以在地飲食為主的文學書。

此書藉由文化故事脈絡發展，分為「蘭陽文化故事篇」、「吳沙公飲食篇」、「佛光人文故事篇」，為了感念佛大創辦人星雲大師的慈心悲願，書中更收錄星雲大師撰寫的佛光臘八粥。

西魯肉、糕渣、肝花、糟餅及金棗芋泥等都是宜蘭傳統美食，透過兆品主廚林錦成料理成文學宴，書中也紀錄開蘭吳沙家族的「醬瓜仔燒魚頭」，宜蘭吳沙文化基金會董事長吳定國特別出席新書發表會，感謝佛光大學師生的對蘭陽飲食的創作，把這道家傳美食分享給更多人知道。