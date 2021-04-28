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參與太魯閣號救災後失眠 基隆特搜隊慶安宮祈福

中央社 / 基隆28日電

台鐵太魯閣號出軌造成重大傷亡，基隆市消防局派出21人協助救災，搜救隊員返回後出現食慾降低和睡眠品質不佳等情形，消防局今天安排隊員到慶安宮祈福淨化心靈。

參與這次搜救任務的第一大隊副大隊長蘇元鏞說，基隆市特搜隊主要搜索較為嚴重的第7和第8節車廂，同仁除協助將29名罹難者運送到另一輛自強號上後送外，過程中也撿拾屍塊並目睹罹難者肢體殘缺等，心中難免會有些壓力。

蘇元鏞表示，自己回來後感覺還好，但睡覺會突然醒來3次持續約1週，至於是否有其他心理創傷，他則覺得還好，消防局也聘請諮商師輔導，瞭解同仁生活作息等，雖同仁大致沒有問題，不過仍有些同仁出現食慾降低和睡眠品質不佳，事件已過了幾週，隊員也逐漸回到正軌。

特搜隊員詹能傑說，救災結束返回基隆後一開始會有點睡不著，但得知罹難者的遺體已修復完畢交由家屬領回，心中大石頭也跟著放下，現在比較好入眠，透過這次祈福儀式，心中會更加踏實，他相信多做善事並心存感激，好人會有好報。

基隆市消防局長陳龍輝說，非常感謝慶安宮主委童永及各委員，為特搜隊員辦理這次平安祈福儀式，希望能藉由儀式為救災人員淨化心靈、洗淨煩惱，讓救災人員未來執行勤務都能平安順利完成任務，守護市民的生命財產安全。

慶安宮道長徐智樁表示，今天除替搜救隊員團體祈福外，也會以道教方式個別收驚，主要是安定魂魄。搜救隊員只要秉持慈悲心就不須驚慌，依自己的宗教信仰，以宗教作為後盾，一切都不用怕。

基隆 睡眠

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