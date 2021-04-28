聽新聞
test
0:00 / 0:00
科技種哈密瓜產量增 宜蘭小小農夫學剪蔓
宜蘭縣壯圍鄉素有「哈密瓜故鄉」美名，農會特別規劃認養和食農教育，讓學童更加認識鄉內農產。縣長林姿妙和新南國小學生，今天跟著當地達人官漢煤腳步，為自己認養的哈密瓜剪蔓和引蔓。林姿妙大讚，全國品質最好的哈密瓜就在壯圍鄉，智慧農業更是結合天時地利人和，也希望透過食農教育，讓宜蘭農業能從小扎根。
蘭陽溪下游的壯圍鄉，地勢平坦屬砂質土壤，相當適合栽種瓜果類，特別是哈密瓜清脆香甜。壯圍鄉長沈清山表示，去年天氣不佳，果農損失慘重，期盼今年風和日麗，瓜類大豐收。而農會總幹事陳玉華指出，農作物產銷過程中，食農教育屬於重要一環。今天藉由瓜農分享智慧農業，未來還會有更多施肥、病蟲害防治、採收等課程。
新南國小學生黃文建開心學剪蔓，之後也想當農夫種哈密瓜，直說要是真的收成，一定會很有成就感。
利用科技種新疆哈密瓜的官漢煤分享，有別以往人工栽種，近年改以智慧農業監控溫室，產出的哈密瓜大小顆平均。最大優點就是節省時間、降低成本、提高收入。
他說過去清晨當務之急，就是巡視瓜園，現在只要打開手機APP，就能掌握哈密瓜土壤、肥料、光照等情形，各項數據一目了然，連收成時間也能知。另外，人力節省也是一大優點。官漢煤提到兩甲地產量，自己以往只能種植8000顆，現在科技種瓜數量多一倍，可種約15000顆，由3人負責管理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言