科技種哈密瓜產量增 宜蘭小小農夫學剪蔓

宜蘭縣壯圍鄉素有「哈密瓜故鄉」美名，農會特別規劃認養和食農教育，讓學童更加認識鄉內農產。縣長林姿妙和新南國小學生，今天跟著當地達人官漢煤腳步，為自己認養的哈密瓜剪蔓和引蔓。林姿妙大讚，全國品質最好的哈密瓜就在壯圍鄉，智慧農業更是結合天時地利人和，也希望透過食農教育，讓宜蘭農業能從小扎根。

蘭陽溪下游的壯圍鄉，地勢平坦屬砂質土壤，相當適合栽種瓜果類，特別是哈密瓜清脆香甜。壯圍鄉長沈清山表示，去年天氣不佳，果農損失慘重，期盼今年風和日麗，瓜類大豐收。而農會總幹事陳玉華指出，農作物產銷過程中，食農教育屬於重要一環。今天藉由瓜農分享智慧農業，未來還會有更多施肥、病蟲害防治、採收等課程。

新南國小學生黃文建開心學剪蔓，之後也想當農夫種哈密瓜，直說要是真的收成，一定會很有成就感。

利用科技種新疆哈密瓜的官漢煤分享，有別以往人工栽種，近年改以智慧農業監控溫室，產出的哈密瓜大小顆平均。最大優點就是節省時間、降低成本、提高收入。